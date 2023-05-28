الإثنين 29 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

طائرة الركاب الصينية C919 تتم رحلتها التجارية الأولى

أحد أفراد الطاقم يلتقط صورًا قبل أول رحلة تجارية لطائرة ركاب صينية C919 من شنغهاي إلى بكين
28 مايو 2023 15:04

أكملت الطائرة الصينية ( C919 )، وهي طائرة ركاب كبيرة مطورة محلياً في الصين، رحلتها التجارية الأولى من شانغهاي إلى بكين اليوم، ما يشير لدخولها رسمياً في سوق الطيران المدني.

وأقلعت الرحلة رقم (MU9191)، التي تديرها شركة طيران شرق الصين، من مطار شنغهاي هونغتشياو الدولي في الساعة 10:32 صباحا وعلى متنها ما يقارب 160 راكبا.

أخبار ذات صلة
الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو16" غداً
مباحثات كورية - صينية لدعم استقرار سلاسل الإمداد

وتعتبر طائرة (C919) أول طائرة نفاثة صينية يتم تطويرها ذاتيًا من قبل شركة "كوماك" الصينية( COMAC )، وفقًا لمعايير صلاحية الطيران الدولية.

ومع بدء تشغيلها في السوق، من المتوقع أن تتمكن الطائرة من إعادة تشكيل مشهد الطيران التجاري العالمي؛ واعتبارا من يناير 2023، بلغ عدد طلبات شراء الطائرة 1200 طلب.

المصدر: وام
شنغهاي
الصين
طائرة ركاب
آخر الأخبار
المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»
الرياضي
المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»
اليوم 12:00
أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث
الإمارات
أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث
اليوم 11:36
«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!
الرياضي
«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!
اليوم 11:30
قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
عربي ودولي
قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
اليوم 11:27
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
الإمارات
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©