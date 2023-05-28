طائرة الركاب الصينية C919 تتم رحلتها التجارية الأولى

أكملت الطائرة الصينية ( C919 )، وهي طائرة ركاب كبيرة مطورة محلياً في الصين، رحلتها التجارية الأولى من شانغهاي إلى بكين اليوم، ما يشير لدخولها رسمياً في سوق الطيران المدني.

وأقلعت الرحلة رقم (MU9191)، التي تديرها شركة طيران شرق الصين، من مطار شنغهاي هونغتشياو الدولي في الساعة 10:32 صباحا وعلى متنها ما يقارب 160 راكبا.

وتعتبر طائرة (C919) أول طائرة نفاثة صينية يتم تطويرها ذاتيًا من قبل شركة "كوماك" الصينية( COMAC )، وفقًا لمعايير صلاحية الطيران الدولية.

ومع بدء تشغيلها في السوق، من المتوقع أن تتمكن الطائرة من إعادة تشكيل مشهد الطيران التجاري العالمي؛ واعتبارا من يناير 2023، بلغ عدد طلبات شراء الطائرة 1200 طلب.