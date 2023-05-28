توقيع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين الإمارات والتشيك

زار وفد دولة الإمارات رفيع المستوى برئاسة معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، جمهورية التشيك؛ بهدف بحث توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وضم الوفد كلاً من سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وعدداً من مسؤولي الوزارات والشركات في القطاعين العام والخاص.

وعقد معالي أحمد الصايغ خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من معالي بيتر فيالا رئيس الوزراء التشيكي، ومعالي جوزيف سكيلا وزير الصناعة والتجارة، ومعالي زبينييك ستانيورا وزير المالية، وييري كوزاك نائب وزير الخارجية، وسعادة يانا فوهراليكوفا مدير مكتب الرئيس، وسعادة توماس بويار مستشار الأمن الوطني.

وأكد الجانبان خلال الاجتماعات رغبة البلدين في تعزيز التعاون في جميع الجوانب، خاصة مجالات التجارة والاستثمار. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات والتشيك، حيث وقّعها عن الجانب الإماراتي معالي أحمد الصايغ وعن الجانب التشيكي معالي ستانيور.

وقال معالي الصايغ بهذه المناسبة: "إن توقيع الاتفاقية والسعي إلى إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بجانب تبادل الزيارات رفيعة المستوى، تجسد الحرص المشترك لدولة الإمارات وجمهورية التشيك على تعميق العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادية والتجارية".