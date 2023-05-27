«حديد الإمارات أركان» تضاعف أسواق التصدير خلال 3 سنوات

سيد الحجار (أبوظبي)

عززت مجموعة «حديد الإمارات أركان»، من الانتشار الجغرافي لمنتجاتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع وصول منتجاتها إلى أكثر من 70 سوقاً حول العالم موزعة على أميركا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بعد أن كانت صادراتها تغطي أقل من 38 دولة قبل 3 أعوام، ما يبرز الدور المحوري للمجموعة في تعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الدولية.

وأكدت المجموعة لـ«الاتحاد»، أن الصناعات الوطنية تواصل كسب المزيد من الثقة في الأسواق العالمية، نظراً لجودتها العالية والتزامها بأعلى وأدق المواصفات الفنية ومعايير السلامة العالمية فضلاً عن بصمتها الكربونية المنخفضة مقارنةً بمنافسيها، حيث حققت «حديد الإمارات أركان» قفزة نوعية في إمكانات التصدير وتمكنت من مضاعفة الانتشار الجغرافي لمنتجاتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

تنفذ «حديد الإمارات أركان» استراتيجية من أجل الارتقاء بجودة منتجاتها من الصلب ومواد البناء وتطوير منتجات جديدة بمواصفات عالية قادرة على تلبية احتياجات عملائها في الخارج تحت علامة «صنع في الإمارات»، وتحقيق التحول الصناعي القائم على التكنولوجيا، والالتزام بمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية والمضي في تنفيذ خطط بناء سلسلة توريد الحديد الأخضر، وبالتالي كسب المزيد من الثقة وتعزيز ميزتها التنافسية في أسواق التصدير.

أسواق عالمية

وأشارت المجموعة إلى قيامها بتصدير ثلث منتجاتها إلى الأسواق العالمية، في حين وجهت 65% من إنتاجها إلى السوق المحلية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدات أعمال الحديد في المجموعة 3.5 مليون طن سنوياً في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصنع الإسمنت 4.6 مليون طن. وتوفر الشركة لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية ومواد البناء الأخرى بما فيها الإسمنت والطوب والأنابيب والأكياس. وأكدت المجموعة أنه من خلال إسهاماتها في تعزيز القيمة الوطنية المضافة، فإنها توفر أكثر من 600 فرصة عمل لأبناء وبنات الإمارات، في حين تشكل نسبة التوطين في الوظائف الهندسية والفنية 60%.

وكانت «حديد الإمارات أركان» من أولَيات الشركات التي انضمت لبرنامج القيمة الوطنية المضافة منذ أن أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2021، حيث قامت بتوجيه أكثر من 2.7 مليار درهم من مشتريات المجموعة إلى السوق المحلي خلال العام الماضي، كما شجعت المجموعة كل مورديها على الانضمام إلى هذا البرنامج وحققت في ذلك نجاحاً كبيراً حيث انضم أكثر من 88% من موردي المجموعة إلى هذا البرنامج.

خفض الانبعاثات

وأكدت المجموعة أن استراتيجية الشركة وجهودها في تطوير منتجات منخفضة الكربون تنسجم مع جهود دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي عام 2050، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

وبالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28 وإعلان 2023 عاماً للاستدامة، قامت الشركة بتطوير استراتيجية لتنسيق جهود الاستدامة، كما تعتزم خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وأوضحت المجموعة أن منتجاتها تقف خلف أضخم المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات والعديد من دول العالم، لاسيما المباني الأيقونية مثل متحف المستقبل في دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وبرج خليفة، ومسجد الشيخ زايد، ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية. وتشارك «حديد الإمارات أركان» في النسخة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» خلال يومي 31 مايو و1 يونيو 2023، لاستعراض أحدث منتجاتها وخططها التوسعية وتسليط الضوء على إسهاماتها في تعزيز حضور المنتج الوطني الذي يحمل علامة «صنع في الإمارات» في جميع قارات العالم.

ويعتبر منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة أدنوك تحت شعار «استثمار، استدامة، نمو» منصة رائدة تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من صناع القرار والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمساهمة في تمكين القطاع الصناعي في الدولة، وزيادة مرونة وقدرة سلاسل التوريد المحلية بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.