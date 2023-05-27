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الاقتصادي

مباحثات كورية - صينية لدعم استقرار سلاسل الإمداد

العلاقة الوثيقة بين البلدين تلعب دوراً رئيسياً في استقرار سلاسل الإمداد (أرشيفية)
28 مايو 2023 01:24

سول (د ب أ)

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بحث وزيرا التجارة الكوري الجنوبي والصيني، في لقاء على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في أميركا ضمان تأمين استقرار سلاسل الإمداد. 
وطبقاً لقناة «وي تشات» الرسمية التابعة لوزارة التجارة الكورية الجنوبية، أمس أجرى وزير التجارة الكوري الجنوبي، آن دوك-جيون، محادثات ثنائية مع نظيره الصيني، وانج وينتاو، الجمعة، على هامش اجتماع وزراء التجارة في مجموعة «أبيك» في ديترويت.
وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على تعزيز الحوار والتعاون في مجال سلاسل الإمداد لأشباه الموصلات. 
وذكر وزير التجارة الكوري الجنوبي أن أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، تزايدت في السنوات الأخيرة، ولعبت العلاقة الوثيقة دوراً رئيسياً في ضمان عمليات مستقرة وهادئة لسلسلة الإمداد العالمية. 
وأضاف: تأمل سول في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيع التعاون الشامل مع بكين. 
وقال المسؤول الصيني إن انفتاح سوق بلاده يقدم فرصاً جديدة لدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وأعرب عن أمله في أن يوسع الجانبان التعاون في التجارة والاستثمار والدفاع عن استقرار سلسلة التوريد والارتقاء بالتعاون الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف إلى مستوى جديد. 
ويثير الاجتماع الوزاري الانتباه، حيث إنه يأتي وسط احتجاج من قبل بكين على تعزيز العلاقات الأمنية بين سول وواشنطن وطوكيو.

كوريا الجنوبية
الصين
منتدى التعاون الاقتصادي
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