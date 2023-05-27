«مصدر» تستعرض الفرص والتحديات في قطاع النقل المستدام

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جهودها لتعزيز اعتماد النقل الحضري المستدام، تستعرض مدينة مصدر الفرص والتحديات الرئيسية في مجال ابتكار السيارات الكهربائية، وذلك من خلال مشاركة اثنين من خبرائها في قمة الابتكار في المركبات الكهربائية 2023 التي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من 29 ولغاية 31 مايو التي تتضمن مصنعي السيارات الكهربائية عالية الجودة وخبراء الاستدامة وشركات رائدة ومستثمرين ومهندسين في مجال البحث والتطوير. وسيقوم لوكاس سوكول، رئيس قسم تصميم المدن والتخطيط المستدام في مدينة مصدر، بإلقاء الضوء على جهود المدينة وعملها الرائد في تقديم المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في أبوظبي خلال عرض تقديمي بعنوان «البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الشرق الأوسط».

وسيتناول سوكول أيضاً الفرص والتحديات التي تواجه السيارات الكهربائية، انطلاقاً من دورها المهم في تعزيز منظومة النقل الحضري المتطور وجودة الحياة والكفاءة ومكاسب الاستدامة التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار.

من ناحية أخرى، سيركز ستيف سيفيرانس، مدير النمو في مدينة مصدر، على أفضل السبل للاستفادة من ثورة السيارات الكهربائية في أبوظبي ومدن المنطقة خلال جلسة حوارية بعنوان «تمكين وتمويل ابتكار السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط» في اليوم الثاني من القمة، حيث سيستعرض أمثلة لقصص نجاح من مختلف أنحاء العالم وكيفية تطبيقها والاستفادة منها في المنطقة.

كما سيناقش المتحدثون في الجلسة كيفية تسريع وتيرة الابتكار عبر سلسلة القيمة في مجال المركبات الكهربائية، ودعم تأسيس شركات ناشئة جديدة، ودفع البحث والتطوير، فضلاً عن الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه التمويل الأخضر في تسهيل تبني المركبات الكهربائية.

وستضم الجلسة العديد من الخبراء البارزين الآخرين، مثل جوناثان كيز مدير أول التمويل المستدام في بنك «إتش إس بي سي»، وبابلو أوليفيرا بريزيو، مدير الابتكار المؤسسي في موانئ أبوظبي، وخالد سيف، رئيس قطاع النقل بشركة اتصالات للخدمات القابضة.