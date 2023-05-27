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الاقتصادي

تنتمي لـ100 دولة.. 18 ألف شركة تعمل تحت مظلة «راكز»

تنتمي لـ100 دولة.. 18 ألف شركة تعمل تحت مظلة «راكز»
28 مايو 2023 01:23

رأس الخيمة (وام)

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 أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تحتضن ما يزيد على 18 ألف شركة تنتمي إلى أكثر من 100 دولة وتعمل فيما يفوق 50 قطاعاً تعكس مكانة إمارة رأس الخيمة الاقتصادية القوية، وتضم مستثمرين ورجال أعمال وشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة وأخرى صناعية تعمل في مختلف المجالات والصناعات، مما يجعلها إحدى أكبر المناطق الاقتصادية إقليمياً.
وأضاف أن «راكز» تضم مناطق مخصصة للأعمال التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومركز كومباس للأعمال الذي يستقبل رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة للتمتع بأحدث المرافق المكونة من مساحات العمل المشتركة والمكاتب وقاعات للمناسبات والاجتماعات وأرقى خدمات دعم الأعمال، علاوة على المناطق الصناعية التي تضم المشاريع الصناعية ومنطقة «راكز» الأكاديمية التي تحتضن عدداً من المدارس والجامعات العالمية المرموقة.
وأشار جلاد إلى أن المجموعة الواسعة من باقات تأسيس الأعمال تلعب دوراً في استقطاب «راكز» للمزيد من الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث أعلنت «راكز» مؤخراً انضمام 1839 شركة جديدة إلى مجتمع أعمالها في الربع الأول من العام الجاري وذلك يمثل نمواً كبيرا بنسبة 122% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» إن أكثر من 4200 شركة اتخذت من «راكز» مقرا لها في العام الماضي، محققة بذلك نمواً في إجمالي عدد الشركات المسجلة بنسبة 18% عن العام الذي سبقه مما يعزز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة استثمارية مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية البارزة، وسجلت «راكز» العام الماضي نمواً بلغت نسبته 206% في عدد شركات التجارة العامة الجديدة مؤكدة بذلك مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة لدى العديد من الشركات التجارية.
وأضاف أن اختيار الآلاف من الشركات الجديدة لـ«راكز» يساهم في إثبات نجاح استراتيجياتها المتقدمة وحلولها المبتكرة وجهودها المستمرة في دعم الأعمال من مختلف الأنواع والأحجام، حيث إن أهم المزايا الجاذبة للشركات أن «راكز» تمنح العديد من المزايا للشركات لدعم أعمالها في المنطقة.

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