اتفاق أميركي - ياباني لتعزيز التعاون بقطاع أشباه الموصلات

واشنطن (د ب أ)

اتفق وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا ونظيرته الأميركية جينا ريموندو على تعزيز التعاون بشأن تطوير الجيل القادم من أشباه الموصلات.

وأكد الوزيران في اجتماعهما في مدينة ديترويت الأميركية على الحاجة لدعم سلاسل الإمدادات العالمية من خلال مشاركة متعددة الأطراف مثل الإطار الاقتصادي الهندي والهادئ، ومبادرة اقتصادية تقودها الولايات المتحدة كان قد تم إطلاقها العام الماضي تشمل 14 دولة في المنطقة، حسبما ذكرت أمس وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وعقد الوزيران لقاءهما على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في ديترويت.

وقال بيان مشترك أصدره الوزير الياباني ونظيرته الأميركية، إنهما سوف يشجعان مراكز الأبحاث الخاصة بأشباه الموصلات في الدولتين على العمل سوياً لإعداد خريطة طريق لتطوير التكنولوجيا والموارد البشرية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية. وقال البيان، إن مجالات التعاون تشمل أيضاً الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.