تراجع أرباح الشركات الصناعية بالصين 18% في أبريل

بكين (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن أرباح شركات القطاع الصناعي في الصين تراجعت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مع استمرار معاناة الشركات من ضغوط هوامش الأرباح وكذلك من ضعف الطلب وسط تعثر التعافي الاقتصادي. وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأرباح انخفضت 20.6% من يناير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت 21.4% في الأشهر الثلاثة الأولى. وفي أبريل وحده، تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي 18.2% على أساس سنوي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء الذي يقدم بيانات شهرية فقط في بعض الأحيان. وكانت الأرباح قد انخفضت 19.2% في مارس.