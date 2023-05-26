%45 نمو السعة المقعدية لرحلات الطيران في مطار أبوظبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 10 ملايين و204 آلاف و974 مقعداً، مقارنة مع 7 ملايين و21 ألفاً و913 مقعداً، بنمو نسبته %45.3، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي».

وأظهرت بيانات المؤسسة الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران، استعادة شركات الطيران العاملة عبر مطار أبوظبي أكثر من %91 من مستويات السعة المقعدية قبل جائحة كوفيد-19، والمسجلة خلال الفترة ذاتها من العام 2019، والتي بلغت نحو 10.8 مليون مقعد.

وفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، استحوذت رحلات الاتحاد للطيران على 60.4% من حجم السعة المقعدية خلال الفترة من يناير وحتى مايو الجاري، بعد أن سجلت نمواً بنحو 33.9% في السعة المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت البيانات أن حجم السعة المقعدية لرحلات شركة ويز إير أبوظبي ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بأكثر من 142.2%، لتبلغ حصة الشركة من حجم السعة المقعدية لرحلات الطيران عبر مطار أبوظبي نحو 10.4%، تلتها العربية للطيران أبوظبي بنحو 9.3%، بعد أن سجلت ارتفاعاً قياسياً في السعة المقعدية بلغت نسبته 104.3% لتستحوذ بذلك الشركات الثلاث على نحو 80.2% من السعة المقعدية لرحلات الطيران عبر المطار، فيما توزعت الحصة المتبقية على شركات الطيران الأخرى. وتشير توقعات المؤسسة إلى ارتفاع قوي في السعة المقعدية على الرحلات المجدولة خلال موسم صيف العام الجاري.

وعلى صعيد حركة الرحلات الجوية عبر مطارات الدولة الرئيسة، أظهرت بيانات المؤسسة، أن مطارات (دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة)، نجحت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضي في تسجيل مستويات نمو قياسية بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وبحسب بيانات «أو إيه جي»، بلغ عدد الرحلات الجوية عبر مطارات الدولة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، نحو 97266 رحلة، مقارنة مع 75508 رحلات خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 28.8%، الأمر الذي يشير إلى مستويات التعافي التي وصلت إليها حركة الطيران في دولة الإمارات. وكشفت بيانات المؤسسة أن إجمالي عدد رحلات شركات الطيران عبر مطارات الدولة، خلال شهر أبريل الماضي وصل إلى 25096 رحلة مقارنة مع 18808 رحلات في أبريل 2022 بنمو 33.4%.

وبحسب البيانات سجلت مطارات الدولة 25096 رحلة، خلال يناير الماضي، بينما وصل عدد الرحلات إلى نحو 22641 رحلة خلال فبراير 2023، و25082 رحلة في مارس الماضي.

العمليات التوسعية

وتعكس العودة التاريخية نجاح المطارات الإماراتية في استقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية، بالتزامن مع مواصلة الناقلات الوطنية «الاتحاد للطيران وطيران الإمارات وفلاي دبي والعربية للطيران وويز إير أبوظبي والعربية للطيران أبوظبي»، عملياتها التوسعية، منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع عدد شركات الطيران التي تعمل من مطار دبي، إلى نحو 89 شركة طيران دولية، تتصل بأكثر من 229 مطاراً حول العالم في 99 دولة.

500 وجهة للناقلات الوطنية

تصل شبكة رحلات الناقلات الوطنية إلى أكثر من 500 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

ومن المتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية زخم النمو والانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مستفيدة من الطلب القوي على السفر من وإلى الإمارات بعدما باتت في صدارة الوجهات المفضلة على مستوى العالم للسياحة والأعمال، لاسيما بعد النجاحات الضخمة التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة ونجاح إكسبو 2020 دبي، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة «COP28» في 2023.