بريطانيا ترحب بانكماش اقتصادها لمكافحة التضخم

لندن (أ ف ب)

أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت مجددا أمس في حديث مع شبكة «سكاي نيوز»، أن أولويته الاقتصادية هي مكافحة التضخم حتى على حساب حصول انكماش في بريطانيا.

ردا على سؤال حول إقدام البنك المركزي البريطاني على تشديد إضافي لأسعار الفائدة بعد صدور أرقام أظهرت تباطؤا في التضخم أقل مما كان متوقعا في أبريل، أكد هانت أن «التضخم في نهاية المطاف هو مصدر عدم استقرار، وإذا كنا نريد تحقيق النمو وخفض مخاطر الانكماش، فعلينا دعم بنك انجلترا».

وحرص وزير المالية على إظهار توافقه مع السلطات النقدية بعد الذعر الذي ساد الأسواق المالية خلال فترة حكم رئيسة الوزراء ليز تراس التي كانت تنتقد سياسة بنك انجلترا وكشفت عن موازنة ضخمة غير ممولة.

تحدث هانت عن «القرارات الصعبة» التي يتخذها بصفته وزيرا للمالية «لإحداث توازن في الحسابات العامة حتى ترى الأسواق المالية أن بريطانيا تدفع» ديونها.