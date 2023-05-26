37 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات وبريطانيا خلال 2022

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة خلال عام 2022 نحو 37 مليار درهم بنمو 26% مقارنة مع عام 2021، فيما تعد بريطانيا رابع أكبر شريك تجاري أوروبي للإمارات، وتستحوذ على 11% من إجمالي تجارتها الخارجية غير النفطية مع أوروبا، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والـ19 عالمياً للمملكة المتحدة، وتستحوذ الإمارات على نحو 30% من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع الدول العربية، حسب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وقال معاليه، خلال لقائه بمعالي كيمي بادينوك وزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، بحضور إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، إن استثمارات المملكة المتحدة في دولة الإمارات بلغت نحو 77 مليار درهم بنهاية عام 2020، وفي المقابل بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة المتحدة نحو 29 مليار درهم بنهاية عام 2021.