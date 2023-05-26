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الاقتصادي

الحسيني يبحث مع وزيرة المالية البولندية التعاون المالي

الحسيني ورزيكوفسكا يوقعان البيان الإماراتي البولندي (من المصدر)
27 مايو 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد) 

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بحث معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مع معالي ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية في جمهورية بولندا، بأبوظبي، التطورات الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية، وسبل تعزيز مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا. حضر اللقاء من جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب الوزير، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية، وجوانا ديكليرك زيليشوسكا مستشارة. وضم الوفد المرافق لوزيرة المالية البولندية كلاً من باويل سيويك مدير إدارة التعاون الدولي، وجاسيك بودا القائم بالأعمال بالنيابة عن جمهورية بولندا، وبارتوش أندريهيجوسكي خبير أول بوزارة المالية البولندية.  
وتضمن اللقاء توقيع البيان الإماراتي البولندي المشترك الذي يهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين البلدين.

محمد الحسيني
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