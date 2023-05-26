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الاقتصادي

«أوديس أفياشن» تعتزم تأسيس مقر إقليمي في الإمارات

«أوديس أفياشن» تعتزم تأسيس مقر إقليمي في الإمارات
27 مايو 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام «أوديس أفياشن» الشركة المتخصصة في تطوير طائرات هجينة- كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط ومصممة للرحلات القصيرة، إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» الذي يوفر للشركات الرائدة في القطاعات عالية الإمكانات الأساسيات اللازمة لدخول السوق.
وتمتلك طائرات الشركة، المصممة لخدمات نقل الركاب والبضائع وحالات الطوارئ، القدرة على توفير دفع كهربائي بالكامل لمسافة 320 كيلومتراً، بمدى كهربائي- هجين يزيد على 1200 كيلومتر. وتخطط الشركة الناشئة، ومقرها كاليفورنيا، لإطلاق نموذج أولي كامل عام 2025، ثم دخول الطائرة في الخدمة عام 2027.
وانضمت الشركة إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابع لوزارة الاقتصاد بهدف تسهيل افتتاح مقر إقليمي لها في أبوظبي، والذي سيشمل أيضاً مصنع تجميع وصيانة عالي الإنتاجية. وستسهم هذه الخطوة في توفير أكثر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدولة، وستثمر عن تصدير أول طائرة مصنعة ضمن إطار شهادة «صُنع في الإمارات».
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تمثل الشراكة الجديدة مع أوديس أفياشن محطة مهمة جديدة ضمن مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».

وزارة الاقتصاد
الإمارات
الطائرات
ثاني الزيودي
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