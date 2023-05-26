أسهم «سوق أبوظبي» تعزز جاذبيتها الاستثمارية

حسام عبدالنبي (دبي)

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأسبوع المنقضي، أمس، نشاطاً في تعاملات المؤسسات المالية والمستثمرين الإماراتيين والخليجيين، حيث بلغت محصلة تعاملات المؤسسات شراء بقيمة 121.18 مليون درهم، في حين كانت محصلة تعاملات الإماراتيين (شراء) بقيمة 664.8 مليون درهم، وكانت محصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 63.58 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 49.819 مليون درهم، كمحصلة (شراء) بعد أن استحوذوا على نسبة %41.31 من إجمالي قيمة المشتريات. كما زادت مشتريات الأفراد من الأسهم بشكل لافت لتكون محصلة تعاملاتهم شراء بقيمة 60.525 مليون درهم من مشتريات الأسهم بقيمة 964 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 904.29 مليون درهم.

وانخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية خلال نهاية تعاملات الأسبوع، بالتزامن مع ترقب المستثمرين نتائج محادثات رفع سقف الدين الحكومي الأميركي، ولتنخفض القيمة السوقية بنحو 3.3 مليار درهم.

شراء مؤسسي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية قيام الشركات والمؤسسات المالية، بعمليات شراء ملحوظة، حيث قامت المؤسسات بشراء 611.66 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي، مقابل بيع 566.91 مليون سهم بمحصلة (شراء) 44.74 مليون سهم، وجاوزت قيمة مشتريات الشركات من الأسهم خلال الأسبوع الماضي 4 مليارات درهم مقارنة بمبيعات بقيمة 3.88 مليار درهم، وبمحصلة (شراء) بقيمة 121.18 مليون درهم.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين الأفراد، فقد قاموا خلال الأسبوع الماضي بشراء 434.98 مليون سهم مقابل بيع 479.73 مليون سهم، ليكون صافي محصلة تعاملاتهم، خلال الأسبوع (بيع) 44.74 مليون سهم. وأشارت الإحصائيات إلى أن قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الأفراد في سوق أبوظبي بلغت 1.134 مليار درهم مقارنة بمبيعات بقيمة 1.25 مليار درهم، ولتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 121.18 مليون درهم.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، نشطت تعاملات الإماراتيين، حيث قاموا بشراء 673.8 مليون سهم بقيمة 3.676 مليار درهم، مقارنة ببيع 687.32 مليون سهم بقيمة 3.01 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملات الإماراتيين (شراء) بقيمة 664.8 مليون درهم. وكانت محصلة تعاملات المستثمرين الخليجيين (شراء) بقيمة 63.58 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 178.4 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 114.8 مليون درهم، في حين كانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 41.85 مليون درهم من مشتريات بقيمة 139.27 مليون درهم، ومبيعات من الأسهم بقيمة 181.12 مليون درهم.

وفيما يخص تعاملات الأجانب (بخلاف الخليجيين والعرب)، فكانت محصلة تعاملاتهم (شراء) 6.43 مليون سهم وصافي (بيع) بقيمة 686.53 مليون درهم. واشترى المستثمرون الأجانب (بخلاف الخليجيين والعرب) 230.79 مليون سهم بقيمة 1.144 مليار درهم، وفي المقابل باعوا 224.35 مليون سهم بقيمة 1.831 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي 5.138 مليار درهم بعد تداول 1.046 مليار سهم خلال 65940 صفقة. وفيما يخص مؤشر سوق أبوظبي، فقد أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عند مستوى 9453.4 نقطة، منخفضاً بمقدار 25.3 نقطة، وبنسبة 0.26% خلال الجلسات الخمس الماضية، مقارنة مع مستوى الإغلاق المسجل له بنهاية الأسبوع الأسبق البالغ 9478.7 نقطة.

واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بالسوق عند مستوى 2.692 تريليون درهم، أمس، مقارنة مع 2.698 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق بخسائر قاربت 7 مليارات درهم.

مشتريات الأجانب

وفيما يخص أداء سوق دبي المالي خلال الأسبوع، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي 797.74 مليون درهم، تشكل ما يقارب 41.31% من إجمالي قيمة المشتريات في السوق، وفي المقابل بلغت قيمة مبيعات الأجانب 747.92 مليون درهم، تشكل ما نسبته 38.73% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 49.819 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وشهد سوق دبي خلال الأسبوع عمليات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين الخليجيين، حيث قاموا بشراء أسهم بقيمة 154.74 مليون درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 94.47 مليون درهم، لتكون صافي تعاملاتهم (شراء) بقيمة 60.27 مليون درهم. وفيما يخص تعاملات المستثمرين الإماراتيين، فقد بلغت قيمة تعاملات الشراء التي قاموا بها 1.133 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.183 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 49.819 مليون درهم.

وأظهرت بيانات السوق أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي بلغت حوالي 966.27 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 50% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 61.026 مليار درهم، تشكل ما نسبته 53.17% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 60.52 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وكانت محصلة تعاملات الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع (شراء) بقيمة 60.525 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 964 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 904.29 مليون درهم.

وعن التداولات خلال الأسبوع في سوق دبي المالي، أوضحت إحصائيات أن قيمة التداولات الإجمالية بلغت 1.93 مليار درهم من تداول 953.95 مليون سهم خلال 34661 صفقة. وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 614.541 مليار درهم بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 619.737 مليار درهم الأسبوع السابق، بخسائر سوقية بلغت قيمتها 5.196 مليار درهم.

3.3 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم الإماراتية

بلغت القيمة السوقية لأسواق الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأسبوع 3.3 تريليون درهم بواقع 2.692 تريليون درهم لسوق العاصمة و615 مليار درهم لسوق دبي. وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 7 مليارات درهم، منها 5.138 مليار درهم لسوق أبوظبي، و1.9 مليار درهم في سوق دبي.