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11 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال أسبوع

11 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال أسبوع
27 مايو 2023 01:06

دبي (الاتحاد) 

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع المنتهي، أمس، أكثر من 11.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2618 مبايعة بقيمة 8.39 مليار درهم، منها 220 مبايعة للأراضي بقيمة 2.54 مليار درهم، و2398 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.85 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 660 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 169 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.
وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 61 مبايعة بـ728 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بالصفوح الأولى كأهم المبايعات.
وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 348 مبايعة بقيمة مليار درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 302 مبايعة بقيمة 292 مليون درهم.
وسجلت الرهون نحو 1.8 مليار درهم، منها 109 رهون أراض بقيمة 663.89 مليون درهم، و440 رهن فلل وشقق بقيمة 1.13 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 164 مليون درهم.
أما الهبات، فسجلت 154 هبة بقيمة 932.59 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 255 مليون درهم.

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