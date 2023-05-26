أبوظبي تطلق برنامج المواهب الصناعية

أبوظبي (وام)

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن برنامج المواهب الصناعية لتطوير وتدريب وتأهيل واستقطاب القوى البشرية في القطاع الصناعي، بهدف تلبية نمو الطلب على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة.

وأعلن راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، البرنامج خلال الجلسة الأولى لمجلس أبوظبي للمواهب الصناعية الذي يضم أكثر من 100 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الصناعية ومؤسسات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى ممثلين عن المواهب الشابة، لمناقشة المواضيع والعوامل الأساسية التي تسهم في تطوير المواهب، وتعزيز كفاءة سوق التوظيف، حيث تأسس المجلس كمنصة لتنسيق الجهود المتعلقة بالمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي.

أطلق مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، برنامج المواهب الصناعية الذي يستهدف تطوير واستقطاب المواهب فضلاً عن رفع قدرات القوى العاملة في القطاع الصناعي بالإمارة الذي يشهد تغييرات واسعة مع التحول إلى مناهج وتقنيات التصنيع المتطورة، وذلك ضمن جهود المكتب لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.

سلسلة من المبادرات

ويشمل البرنامج سلسلة من المبادرات خلال السنوات الـ 5 المقبلة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الوظائف عبر تأهيل مواهب وكوادر متخصصة وذات مؤهلات رفيعة المستوى، بحيث يتم تنظيم دورات لتوعية الطلاب وأصحاب العمل، وتدريب القوى العاملة، وتوفير حزمة من الحوافز، بالإضافة إلى برامج لاستقطاب المواهب.

الاستراتيجية الصناعية

تركز استراتيجية أبوظبي الصناعية على المواهب باعتبارها من الركائز الأساسية لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، إذ تعد تنمية الكفاءات والمهارات من البرامج الـ 6 ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية التي خصصت استثماراً قدره 10 مليارات درهم من أجل مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول 2031.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، مع التركيز على التنمية البشرية والاستدامة والاقتصاد الذكي. ويأتي تدشين البرنامج لتسريع رحلة التحول الصناعي حيث يسهم في رفد القطاع بالمواهب والكفاءات التي يزداد الطلب عليها».

رواد التكنولوجيا

شهدت فعالية إطلاق برنامج المواهب الصناعية ومجلس أبوظبي للمواهب الصناعية تخريج أول دفعة من «رواد التكنولوجيا»، البرنامج التجريبي لتزويد العاملين في الصناعات الغذائية في أبوظبي، بمهارات الثورة الصناعية الرابعة.