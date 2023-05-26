شراكة استراتيجية لتمكين المواهب الإماراتية الصاعدة

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومجموعة الغرير للاستثمار، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى دعم المواهب الإماراتية الصاعدة. وتستند الاتفاقية إلى أربع ركائز استراتيجية تشمل؛ البرامج التدريبية لتأهيل قوى عاملة فعّالة تمتلك مهارات عالية، وبرامج التنمية الوطنية للاحتفاظ بالمواهب المحلية، وتطوير مهارات المواهب الإماراتية الحالية والجديدة من خلال مركز التوظيف في القطاع المالي، والتعاون لإطلاق برامج جديدة للتعلم المستمر لدى مجموعة الغرير للاستثمار.

كما تهدف إلى إنشاء مركز للتميز التعليمي يركز على رعاية المواهب وتمكين الأفراد. فضلاً عن استحداث وظائف مستدامة طويلة الأجل داخل القطاع الخاص، وبالتالي بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين تجسد جهودهما لتحقيق التميز التعليمي والارتقاء بقدرات المواهب لتولي مناصب مهمة.

وتنص الاتفاقية، على التعاون بين الجانبين في مجالات رئيسة، من بينها، تشكيل مجموعة عمل مخصصة لدفع مبادرات الشراكة وضمان التنفيذ الفعّال للمهام المحددة ضمن جداولها الزمنية. بالإضافة إلى تعاون الطرفين لتعزيز جهود التعلم المستمر من خلال إطلاق برامج ودورات جديدة مصممة لتزويد المواهب الإماراتية بالمهارات والكفاءات المحددة والمطلوبة في مجموعة الغرير للاستثمار. وفي إطار هذه الشراكة سيتم إطلاق برامج التنمية الوطنية التي تهدف إلى دعم وتأهيل المواهب الإماراتية وتطويرها والاحتفاظ بها ضمن المناصب المهمة في مجموعة الغرير للاستثمار .

وقال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «الأكاديمية تكرس جهودها لتلبية المتطلبات المتطورة للسوق في دولة الإمارات، من خلال منح الأولوية لتوفير فرص عمل طويلة الأجل داخل القطاع الخاص للمواطنين الإماراتيين».

وقالت ديبرا تيليس، نائب رئيس مجموعة الأفراد والثقافة بشركة الغرير للاستثمار: «نهدف عبر توحيد الجهود إلى تمكين الجيل القادم من المواهب في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة وفرص للازدهار في ظل التغيرات السريعة التي نشهدها نتيجة التطور التكنولوجي والتحولات الناشئة عنه».