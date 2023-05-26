السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

شراكة استراتيجية لتمكين المواهب الإماراتية الصاعدة

خلال توقيع اتفاقية التعاون (من المصدر)
27 مايو 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28

أبرمت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومجموعة الغرير للاستثمار، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى دعم المواهب الإماراتية الصاعدة. وتستند الاتفاقية إلى أربع ركائز استراتيجية تشمل؛ البرامج التدريبية لتأهيل قوى عاملة فعّالة تمتلك مهارات عالية، وبرامج التنمية الوطنية للاحتفاظ بالمواهب المحلية، وتطوير مهارات المواهب الإماراتية الحالية والجديدة من خلال مركز التوظيف في القطاع المالي، والتعاون لإطلاق برامج جديدة للتعلم المستمر لدى مجموعة الغرير للاستثمار. 
كما تهدف إلى إنشاء مركز للتميز التعليمي يركز على رعاية المواهب وتمكين الأفراد. فضلاً عن استحداث وظائف مستدامة طويلة الأجل داخل القطاع الخاص، وبالتالي بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين تجسد جهودهما لتحقيق التميز التعليمي والارتقاء بقدرات المواهب لتولي مناصب مهمة.
وتنص الاتفاقية، على التعاون بين الجانبين في مجالات رئيسة، من بينها، تشكيل مجموعة عمل مخصصة لدفع مبادرات الشراكة وضمان التنفيذ الفعّال للمهام المحددة ضمن جداولها الزمنية. بالإضافة إلى تعاون الطرفين لتعزيز جهود التعلم المستمر من خلال إطلاق برامج ودورات جديدة مصممة لتزويد المواهب الإماراتية بالمهارات والكفاءات المحددة والمطلوبة في مجموعة الغرير للاستثمار. وفي إطار هذه الشراكة سيتم إطلاق برامج التنمية الوطنية التي تهدف إلى دعم وتأهيل المواهب الإماراتية وتطويرها والاحتفاظ بها ضمن المناصب المهمة في مجموعة الغرير للاستثمار . 
وقال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «الأكاديمية تكرس جهودها لتلبية المتطلبات المتطورة للسوق في دولة الإمارات، من خلال منح الأولوية لتوفير فرص عمل طويلة الأجل داخل القطاع الخاص للمواطنين الإماراتيين».
وقالت ديبرا تيليس، نائب رئيس مجموعة الأفراد والثقافة بشركة الغرير للاستثمار: «نهدف عبر توحيد الجهود إلى تمكين الجيل القادم من المواهب في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة وفرص للازدهار في ظل التغيرات السريعة التي نشهدها نتيجة التطور التكنولوجي والتحولات الناشئة عنه».

الإمارات
أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
أبوظبي
مجموعة الغرير
آخر الأخبار
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
اتحاد العاصمة.. «الهوية العربية» لـ «الكونفيدرالية الأفريقية»
الرياضي
اتحاد العاصمة.. «الهوية العربية» لـ «الكونفيدرالية الأفريقية»
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©