وفاة رجل الأعمال موكيش جاجتياني مؤسس مجموعة «لاندمارك»

دبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة لاندمارك وفاة مؤسسها موكيش «ميكي» جاجتياني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم في دبي.

وبدأ رجل الأعمال الهندي جاجتياني، أعماله التجارية عام 1973 بمتجر واحد في البحرين ونمّى المجموعة في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وتعد «لاندمارك» إحدى أهم العلامات التجارية في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة الإقليمية، حيث تضم حاليا أكثر من 2200 متجر في 21 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.

وتدير المجموعة التي تتخذ من دبي مقرا لها العلامات التجارية بيبي شوب وسنتربوينت وهوم سنتر ولايف ستايل وسبلاش وشو مارت وإيماكس.

عُرف ميكي بقيادته الاستثنائية ونهجه الثابت الذي يركز على خدمة العملاء بأفضل وسيلة ممكنة، إلى جانب تمتعه بفهم عميق للأسواق المحلية والإقليمية، وأعماله الخيرية التي لامست حياة العديد من الناس، وبعد نظره الاستراتيجي إرثاً راسخاً لقيادة المجموعة التي نشأت كشركة عائلية لتصبح اليوم إحدى أبرز المؤسسات التجارية في المنطقة.

وتؤكد أسرة «لاندمارك» التزامها بمواصلة رحلة النمو والازدهار وضمان استمرار النجاح كما كان مؤسسها يسعى دائماً.