ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وبحلول الساعة 0311 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1945.39 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس عند 1936.59 دولار. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.90 دولار.

ولكن المعدن الأصفر تراجع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.