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«جواهر الإمارات» في إكسبو الشارقة

«جواهر الإمارات» في إكسبو الشارقة
26 مايو 2023 00:56

الشارقة (الاتحاد)

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يستضيف مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعاليات النسخة الرابعة من معرض «جواهر الإمارات»، أول معرض إماراتي متخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة والساعات الفاخرة والعطور، ويشارك في المعرض الذي تنطلق فعالياته الخميس الأول من يونيو، نخبة من مصممي وصاغة الذهب وكبرى الشركات المحلية والعالمية وأشهر العلامات التجارية في عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة.
ويمثل الحدث فرصة مثالية لعشاق الحلي والمجوهرات للاطلاع على أحدث إبداعات كبار المصممين، والتعرف على توجهات الموضة في هذا المجال الذي يحظى باهتمام بالغ على المستوى العالمي.

الإمارات
مركز إكسبو الشارقة
المجوهرات
غرفة تجارة وصناعة الشارقة
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