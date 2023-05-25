سياحة الترفيه على موعد مع النمو والازدهار في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

سياحة الترفيه في أبوظبي على موعد مع الازدهار والنمو، مع تألق الإمارة بوجهات سياحية وترفيهية متنوعة وجديدة باستمرار توفر خيارات كثيرة لوجهات تناسب جميع الأوقات والفئات من عائلات وأفراد.

توقعات عاملين في القطاع تُشير إلى نمو ملحوظ تشهده أبوظبي في عدد سياح الترفيه وفي الوقت نفسه ارتفاع متوسط إقامتهم في الإمارة خلال العام الجاري، فمع افتتاح سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وتعزيز تجارب السياح في الإمارة، وإطلاق عروض وحزم جاذبة وأنشطة متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، وإطلاق حملات خاصة للجذب السياحي في الصيف، تسهم جميعها في زيادة متوسط إقامة السياح حتى يتسنى لهم تجربة المرافق والأنشطة التي تقدمها الإمارة.

وأشار مجلس السفر والسياحة العالمي في تقريره الاقتصادي حول أداء قطاع السياحة في الإمارات، إلى أن حصة الإنفاق السياحي على الترفيه ارتفعت العام الماضي لتصل إلى %80.8 من إجمالي الإنفاق السياحي، بعد أن بلغت حصته %79.3 عام 2019 قبل الجائحة، بينما بلغت حصة سياحة الأعمال %19.2 العام الماضي.

وتضم أبوظبي العديد من خيارات الترفيه من مدن ترفيهية متنوعة في جزيرة ياس، التي تناسب جميع أشهر العام، والمماشي البحرية التي تعد وجهات فريدة للمطاعم والمقاهي المحاذية للبحر، وشواطئ مميزة مثل جزيرة السعديات، ومشروع القناة، وغيرها من الوجهات الترفيهية.

مدة الإقامة

أكد سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في «روتانا للفنادق»، «أهمية سياحة الترفيه لأبوظبي من حيث مدة الإقامة وعدد السياح، حيث إن الوجهات السياحية الترفيهية التي تشهدها أبوظبي مثل أحدثها «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» تسهم في زيادة سياح الترفيه ومدة إقامتهم في الإمارة».

وأشار الأسمر إلى أن «متوسط إقامة سياح الترفيه في فنادقنا بأبوظبي يتراوح بين 3 و4 ليال، ومن المتوقع مع الجهود في افتتاح وجهات سياحية فريدة أن ترفع من معدلات الإقامة وعدد سياح الترفيه إلى أبوظبي».

مشاريع سياحية فريدة

وفي السياق نفسه، قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة: «إن زيادة الوجهات الترفيهية وتطوير مشاريع سياحية فريدة مميزة تسهم بشكل رئيس في زيادة متوسط إقامة السياح وإنفاقهم».

وأضاف:«متوسط الإقامة وعدد الليالي التي يقضيها السياح في الفنادق أمر في غاية الأهمية في تعزيز الدخل السياحي».

وقال:«الجهود الحكومية في تعزيز سياحة الترفيه وتطوير وجهات سياحية جديدة، لا سيما في جزيرتي ياس والسعديات، تسهم في زيادة متوسط الإقامة للسياح في فنادق الإمارة، حيث من المتوقع زيادة سياح الترفيه في أبوظبي للعام الجاري بين 20 إلى 30% مقارنة بالعام الماضي».

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الإقامة في فنادق جزيرة ياس بعد افتتاح «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» إلى 2.3 ليلة، حيث تسهم المدينة الجديدة في زيادة عدد سياح الترفيه القادمين لأبوظبي.

الجولات الترويجية

حول الجهود الترويجية لتعزيز سياحة الترفيه في الإمارة، كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً أنها ستُضيف سلسلة من الفعاليات في المدن والعواصم الكبرى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان، لإطلاق موسم الصيف «حياكم في أبوظبي» وافتتاح سي وورلد جزيرة أبوظبي، بالتعاون مع 20 شريكاً استراتيجياً، بما في ذلك الفنادق والمناطق الترفيهية في المدينة ووكالات السياحة، ستمنح الجولة الضيوف فرصةً للتعرف على المزيد من مختلف المناطق الترفيهية والمعالم السياحية والتجارب المتاحة في أبوظبي، والاستفادة من جميع العروض الجديدة مثل باقات السفر. وأبرز الفعاليات ستشمل سي وورلد أبوظبي، وهي أحدث إضافة إلى المشهد السياحي في أبوظبي.