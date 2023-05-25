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الاقتصادي

عبدالله بن طوق: الشراكة الإماراتية الهندية تخلق فرصاً تجارية واستثمارية لـ3.8 مليار نسمة

عبدالله بن طوق خلال الجلسة (من المصدر)
26 مايو 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند محرك لنمو اقتصادي يخلق فرصاً تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليار نسمة، كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «هل التعددية المصغرة مستقبل التجارة العالمية؟»، وذلك ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات الهندية لعام 2023، والذي اختتم أعماله في نيودلهي أمس.
وأكد معاليه، أن الإمارات والهند تُقدمان للعالم نموذجاً فريداً للشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك في ضوء قوة ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين، ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك في شتى المجالات ذات الأولوية.
وقال معالي ابن طوق: «حققت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في فبراير 2022 نتائج مميزة وإيجابية، حيث لعبت دوراً بارزاً في تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل التدفقات الاستثمارية وخلق المزيد من الفرص والممكنات أمام المصدرين والمستوردين في أسواق البلدين.
وأشار معاليه، إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حققت نمواً بنسبة 24.7% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، إضافة إلى زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الهندية بنسبة 33%، كما وصلت التجارة قرابة 180 مليار درهم خلال عام 2022 بنمو 10% مقارنة بعام 2021.

عبدالله بن طوق
الإمارات
الهند
الإمارات والهند
الشراكة الاقتصادية
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