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«إنفستوبيا» تُطلق شراكة مع «الصناعات الهندية»

«إنفستوبيا» تُطلق شراكة مع «الصناعات الهندية»
26 مايو 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية، لتبادل الخبرات والوفود التجارية والمحتوي المعرفي، والترويج عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الهندية والإماراتية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة لدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، بما يدعم الروابط والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة.
شهد التوقيع الذي جرى في العاصمة الهندية نيودلهي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، فيما وقع المذكرة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسانجيف باجاج رئيس اتحاد الصناعات الهندية، حيث جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات الهندية لعام 2023.
وقالت بدرية الميدور: «إن توقيع المذكرة مع اتحاد الصناعات الهندية يأتي في إطار رؤية منصة الاستثمار العالمية»إنفستوبيا«لأهمية السوق الهندي، حيث يعد من أهم الأسواق العالمية والاستراتيجية التي تتميز بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، كما يأتي استكمالاً للحوارات العالمية الأولى التي أطلقتها المنصة في الهند خارج دولة الإمارات، والتي تضمنت تنظيم جلستين لها في مومباي ونيودلهي في مايو 2022».

إنفستوبيا
الإمارات
الهند
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