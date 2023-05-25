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«طلبات الإمارات» توقع مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة

علياء المزروعي وتاتيانا رحال توقعان مذكرة التفاهم (من المصدر)
26 مايو 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد) 

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أبرمت ‹طلبات الإمارات› مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بهدف دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى توفير مجموعة واسعة من الموارد وتقديم الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين بموجب عقد سنوي يتيح لهم رسوماً مخفّضةً ومزايا خاصة، بالإضافة إلى تخصيص مدير حسابات لمنحهم الاستشارات والدعم اللازمين لإطلاق أعمالهم في السوق الرقمية.
كما يتيح التعاون الجديد للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والتي يدعمها صندوق خليفة، فرصة عرض منتجاتها الغذائية وبيعها عبر تطبيق ‹طلبات› مما يسمح لهم بتطوير أعمالهم وتعزيز حضورهم الإلكتروني من خلال إمكانية الوصول المباشر إلى قاعدة العملاء الكبيرة وشبكة الخدمات اللوجستية الواسعة التي تتمتع بها ‹طلبات›.
وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «يشكل توقيع مذكرة التفاهم الجديدة خطوة مميزة في سبيل تحقيق رؤيتنا الرامية إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب تحسين منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. ونتطلع قدماً للعمل مع طلبات الإمارات والاستمرار في مساعدة الشركات على النجاح والازدهار».

طلبات
الإمارات
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
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