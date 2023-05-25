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ماجد القاسمي يفتتح معرض الاستثمار العقاري

ماجد القاسمي يطلع على مجسم لأحد المشروعات بالمعرض (من المصدر)
26 مايو 2023 00:56

الشارقة (الاتحاد)

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، افتتح أمس، الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثامنة من معرض الشارقة العقاري- «إيكرس 2023» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري، بمشاركة كبريات شركات التطوير العقاري.
وحضر افتتاح المعرض، عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وناصر مصبّح الطنيجي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري –«إيكرس» ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من مدراء ومسؤولي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، وطيف واسع من رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين.
وبعد قص الشريط، تجول الشيخ ماجد القاسمي والحضور في أروقة الأجنحة المشاركة في المعرض، واستمعوا إلى شرح من العارضين عن مشروعاتهم، كما التقوا عدداً من المستثمرين والمطورين العقاريين الذين قدموا نبذة عن أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعرضها شركاتهم. وأثنى على حسن التنظيم ومستوى الخدمات التي يوفرها المعرض للزوار والمستثمرين، والتي تعكس حرص الإمارة على تعزيز سمعتها ومكانتها كمركز اقتصادي رائد لممارسة الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات.
ويشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري والمقاولات، ومواد البناء والإنشاء، والوكلاء والوسطاء العقاريون، والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات الديكور والتصميم الداخلي والخارجي، إضافة إلى شركات الخدمات الهندسية، وشركات إدارة المشاريع، وعدد من الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
كما يضم المعرض بين جنباته هذا العام جناحاً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والتسويق الإلكتروني لتحقيق التنوع وزيادة التنافسية بين الشركات، واستقطاب شريحة أكبر من المستثمرين والمطورين، وذلك حرصاً من المعرض على مواكبة التطور الذي يشهده القطاع العقاري محلياً ودولياً وعالمياً.

الاستثمار العقاري
معرض الاستثمار العقاري
الإمارات
الشارقة
ماجد القاسمي
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