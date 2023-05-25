«أبوظبي للترفيه» و«برو لإدارة الفعاليات» توقعان مذكرة تفاهم

أبرمت «سولوشنز+» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي للترفيه المملوكة بالكامل لشركة «سولوشنز+» وشركة برو لإدارة الفعاليات التابعة لشركة نادي العين للاستثمار، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في برج مبادلة.

وتحدد مذكرة التفاهم الإمكانات الاستراتيجية لشركة أبوظبي للترفيه وشركة برو لإدارة الفعاليات للتعاون في العديد من المبادرات، ويشمل ذلك فعاليات مثل المؤتمرات والندوات والمعارض في كل من أبوظبي والعين. كما توفر مذكرة التفاهم لكلا الطرفين فرصة استكشاف التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ منافسات الألعاب الإلكترونية وغيرها من الأحداث الرياضية. وتعزز مذكرة التفاهم نقاط القوة والموارد لدى كلا الطرفين لتحقيق المصلحة المشتركة والمساهمة في تنمية أنشطة القطاع الرياضي والرياضات الإلكترونية والترفيهية.

وقّع المذكرة كل من خالد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للترفيه، وراشد عبدالله علي مدير عام شركة برو لإدارة الفعاليات.

كما حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم من جانب شركة أبوظبي للترفيه التابعة لشركة «سولوشنز+»، حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة «سولوشنز+» ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وناصر النبهاني الرئيس التنفيذي لشركة «سولوشنز+» وعلي اليافعي، رئيس شركة أبوظبي للترفيه ومدير الاستراتيجية والابتكار في «سولوشنز+»، كما حضر من جانب شركة نادي العين للاستثمار كل من سلطان حمد الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور زياد أمير صالح عضو مجلس الإدارة.

وقال ناصر النبهاني الرئيس التنفيذي لشركة «سولوشنز+»: «انتقلت هذا العام، ملكية شركة أبوظبي للترفيه إلى»سولوشنز+«. وهو ما سيتيح لنا إمكانية استكشاف فرص التعاون خارج نطاق الخدمات المشتركة. وبموجب هذه الاتفاقية، سنتمكن من المساهمة في تنمية قطاع الرياضة والترفيه، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي في هذه المجالات».

ومن جهته، قال راشد عبدالله علي مدير عام شركة برو لإدارة الفعاليات: «يتشارك كل من شركة أبوظبي للترفيه وشركة برو لإدارة الفعاليات في رؤية مشتركة لإمارة أبوظبي، ويلتزمان بالعمل معًا لتحقيق هذه الرؤية. ومن خلال هذه الشراكة، سنتمكن من إحداث تأثير إيجابي لصالح عملائنا».