منتدى اصنع في الإمارات ينطلق الأربعاء المقبل في أبوظبي

تنطلق الأربعاء المقبل، في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وشركة «أدنوك»، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات.

يأتي تنظيم الدورة الجديدة انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتستمر فعالياتها على مدى يومي 31 مايو، و1 يونيو، في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة مجموعة واسعة من صناع القرار وقادة الصناعة في القطاعين الحكومي والخاص، والخبراء، والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والشركات الرائدة على المستويين المحلي والدولي.

التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي

ويعد منتدى «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب له، أحد أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة، وتهدف الدورة الجديدة إلى تعزيز التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود العمل المناخي، والتوعية بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية.



جلسات متخصصة

وتضم أجندة فعاليات اليوم الأول من المنتدى 3 جلسات رئيسة، تناقش الجلسة الأولى الدور المهم الذي يلعبه البحث والتطوير في دعم وتعزيز التنافسية الصناعية، ويشارك فيها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومالك المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، آناكارين روزن، المدير العام لشركة «ساب» الإمارات.

وتتناول الجلسة الثانية آليات تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وتنافسية المنتجات، ويشارك فيها كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

الاستدامة الصناعية وخارطة الطريق نحو COP28

وتقام الجلسة الثالثة تحت عنوان «الاستدامة الصناعية وخارطة الطريق نحو COP28»، وتتناول سبل تعزيز ممارسات ومعايير الاستدامة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية، ويشارك فيها ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، والمهندس سعيد عمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، وألان سميث الرئيس التنفيذي، لمجموعة «أغذية»، سيف القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار.

وضمن فعاليات اليوم الأول، تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حفل توزيع «جوائز اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الصناعية الرائدة والأفراد الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والاحتفاء بأصحاب الرؤى المتميزة والرواد والمبتكرين بما يتماشى مع توجهاتها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مساهمة كافة القطاعات في تحقيق الاستدامة والحياد المناخي، وضمن جهود دولة الإمارات في دعم مخرجات المشروعات التحولية.



اليوم الثاني

وتضم أجندة أعمال اليوم الثاني من فعاليات المنتدى 5 جلسات، تقام الأولى تحت عنوان «النمو الصناعي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة»، ويشارك فيها عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في (أدنوك)، وعرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة المسعود للطاقة.

وتناقش الجلسة الثانية أهمية المناطق الصناعية والدور المهم الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، تحت عنوان «دور المناطق الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني»، ويشارك فيها شريف العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وسعود أبوالشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد)، ورامي جلاد الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

حلول التمويل

وتتناول الجلسة الثالثة أهمية حلول التمويل المبتكرة في دفع عجلة النمو وتعزيز ريادة الأعمال وتأسيس الشركات وضمان نموها، تحت عنوان «حلول التمويل المبتكرة لتعزيز ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصناعية»، ويشارك فيها ورجاء المزروعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وخليل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ومحمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي.



النموذج الاستثماري الإماراتي

وتتناول الجلسة الرابعة نموذج دولة الإمارات كبيئة مثالية وجاذبة للأعمال والاستثمار، في جلسة بعنوان «لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر»، ويشارك فيها محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، والمهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستدامة، وعامر قاقيش المدير التنفيذي للاتحاد الدولية للاستثمار.

رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

ويتيح المنتدى للشركات ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فرصة للتواصل مع صناع القرار والجهات المختصة والتي ستقدم عرضاً حول حوافزها وممكناتها ومزاياها التنافسية، إضافة إلى فرصة تبادل الخبرات مع مجموعة واسعة من الشركات الدولية ومؤسسات التصنيع الكبرى والتي تستعرض خططها الشرائية والتمويلية.

ويختتم اليوم الثاني من المنتدى أعماله النقاشية، بجلسة نقاشية خاصة حول «المواهب الوطنية في القطاع الخاص»، ويشارك فيها عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري «أدنوك».



منصة دولية

ويوفر المنتدى منصة دولية مهمة للاستماع إلى آراء خبراء الصناعة وقادة القطاع حول مجموعة من الحسلول والفرص والممكنات في القطاع الصناعي، بما في ذلك أحدث التوجهات في الأتمتة الصناعية، ودور التكنولوجيا في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وأهمية الاستدامة في القطاع، كما تتيح منطقة العرض للمشاركين في المنتدى فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين.

وكانت الدورة الأولى من المنتدى قد شهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً بأسعار تنافسية ضمن 11 قطاعاً مستهدفاً للنمو.