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الاقتصادي

ارتفاع الدولار مستفيداً من طلب على الملاذات الآمنة

الدولار
25 مايو 2023 08:16

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو وإلى أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين اليوم الخميس، إذ دفعت متانة الاقتصاد الأميركي المتعاملين لتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

واستفاد الدولار أيضاً من الطلب على الملاذات الآمنة، وسط أزمة سقف الديون الأميركية، وهو الموعد الذي حذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة بحلوله على دفع جميع فواتيرها.

ولامست العملة الأميركية مستوى 1.07425 دولار لليورو في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، وذلك للمرة الأولى منذ 24 مارس، وظلت مرتفعة مسجلة في أحدث تعاملات 1.0748 دولار.
كما سجل الدولار 139.66 ينا، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 30 نوفمبر.
وزاد قلق المستثمرين مع بقاء أسبوع واحد فقط لحل أزمة سقف الديون.

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ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بينها اليورو والين، أعلى مستوى في شهرين عند 104.01.
وجاءت أحدث مؤشرات التباطؤ في أوروبا من تدهور ثقة الأعمال في ألمانيا بشكل أسوأ من المتوقع.

في غضون ذلك، سجل اليوان الصيني مجددا أدنى مستوى في ستة أشهر بتراجعه إلى 7.0827 للدولار في الأسواق الخارجية.

 

المصدر: وكالات
اليورو
أصول الملاذ الآمن
الدولار
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