مكتوم بن محمد: سياسات دبي الاقتصادية المرنة تدعم مسيرتها التنموية المستدامة

دبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تراعي أقصى مستويات المرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية المحيطة والاستفادة مما تحمله من فرص وتفادي ما تجلبه من تحديات، تعزز الأداء القوي الذي يشهده اقتصاد دبي وضمن مختلف قطاعاته الرئيسة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأربعاء دوجلاس بيترسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لوكالة «إس آند بي» (ستاندرد آند بورز) العالمية الرائدة في مجال التصنيفات الائتمانية، وذلك في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي.

وتطرّق اللقاء إلى السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها دبي بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي عزّزت من قدرتها على التعافي بسرعة كبيرة من تأثيرات الأزمات العالمية وأسهمت في تسريع زخم نمو قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وتحقيقها نتائج قياسية.



تشجيع الابتكار واستقطاب المواهب والكفاءات

كذلك جرى استعراض توجهات دبي في تشجيع الابتكار واستقطاب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونهجها الاقتصادي الطموح القائم على ترسيخ علاقات الشراكة مع مجتمع الاستثمار العالمي، ومواصلة تعزيز جسور التعاون البنّاء مع شركات ومؤسسات المال والأعمال، والتي تستضيف دبي العديد من مقارها الإقليمية والعالمية، كذلك التركيز على القطاعات المستقبلية، توازياً مع الجهود المستمرة في تطوير أسواقها المالية والسعي الدائم لتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية الصديقة للأعمال والداعمة لنموها وازدهارها.



توفير البيانات الموثوقة

وخلال اللقاء، تناول دوجلاس بيترسون مجمل نشاط وكالة «إس آند بي» وما تقدمه من خدمات وفي مقدمتها التصنيف الائتماني، والاستشارات التي تدعم عملية اتخاذ القرار لدى عملائها سواء من الحكومات أو مؤسسات الأعمال وكذلك الأفراد، عبر توفير البيانات الموثوقة والخبرات والتقنيات الحديثة ذات الصلة، بما يعين على إيجاد حلول فعالة من شأنها دعم وتسريع نمو وتطور أعمال عملائها حول العالم.

حضر اللقاء، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، وهلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.



45 ألف عميل في 150 دولة



يُذكر أن وكالة «إس آند بي» افتتحت مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي في عام 2008، وهي تعد واحدة من أكبر ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني ويتجاوز عدد عملائها 45 ألف عميل في نحو 150 دولة تقدم لهم خدماتها من خلال 70 مكتباً لها موزعة على 35 دولة حول العالم. وقد بلغت عائداتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 نحو 12 مليار دولار، بنمو سنوي مقداره 37.85%.