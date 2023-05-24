أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء يومي خلال شهرين

دفعت موجة بيع جديدة الأسهم الأوروبية لتسجيل أكبر خسارة يومية في شهرين اليوم الأربعاء مع تأثر المعنويات بعدم إحراز تقدم يذكر في مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي وقفزة للتضخم الأساسي في بريطانيا وتكبد أسهم شركات السلع الفاخرة مزيدا من الخسائر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.8 بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس آذار مع تراجع جميع الأسواق المحلية الأوروبية.

وسيجتمع المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون لبحث رفع سقف الدين الأميركي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، بحسب رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

وتكبدت أسهم الشركات العقارية أكبر الخسائر إذ انخفض مؤشرها ثلاثة بالمئة وتراجع مؤشرا قطاعي السياحة والسفر والتأمين أكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

وهوى مؤشر شركات السلع الفاخرة الأوروبية 1.7 بالمئة ليلامس أدنى مستوياته في سبعة أسابيع مع استمرار موجة بيع في أسهم القطاع بعد ارتفاعها بشدة هذا العام.