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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع العائد على سندات الخزانة

سبائك ذهب
24 مايو 2023 19:03

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بتراجع طفيف للدولار والعائد على سندات الخزانة في ظل أزمة سقف الدين الأميركي بينما تتجه الأنظار أيضاً إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تلمساً لمؤشرات على مسار أسعار الفائدة مستقبلاً. وزاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1977.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.21 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1979.80 دولار. وأنهى ممثلون للرئيس الأميركي جو بايدن وجمهوريون بالكونجرس جولة أخرى من محادثات سقف الدين دون التوصل لقرار أمس الثلاثاء مع اقتراب الموعد النهائي لزيادة حد اقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام فيما انخفض الدولار، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1052.70 دولار. كما زاد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1460.61 دولار.

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المصدر: رويترز
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