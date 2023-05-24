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الاقتصادي

أسهم أوروبا تتراجع 1% بسبب أزمة مفاوضات سقف الدين الأميركي

بورصة لندن
24 مايو 2023 18:58

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية موجة بيع جديدة اليوم الأربعاء مع عدم إحراز تقدم يذكر في مفاوضات سقف الدين الأميركي وزيادة كبيرة لمعدل التضخم الأساسي في بريطانيا، إضافة إلى المزيد من الخسائر في أسهم السلع الفاخرة، الأمر الذي أضر بشهية المخاطرة. وبحلول الساعة 07.18 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.1 بالمئة متراجعا إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مع تراجع جميع أسواق الأسهم في المنطقة. وتراجعت أسهم العقارات في معظم أنحاء أوروبا ونزل مؤشر القطاع 2.5 بالمئة، وكانت أسهم شركات البناء البريطانية ضمن الأكثر تراجعا بعد بيانات أظهرت أن مؤشرا لقياس نمو الأسعار في بريطانيا صعد إلى أعلى مستوى في 31 عاماً في أبريل نيسان، مما يعزز المراهنات على أن بنك إنجلترا سيقرر تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر أسهم السلع الفاخرة 1.7 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أسابيع إذ لم تظهر أي مؤشرات على انحسار موجة بيع بدأت أمس الثلاثاء. وهوى سهم إمبريسر السويدية لألعاب الفيديو 38.2 بالمئة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد أن أعلنت الشركة أن شراكة استراتيجية مهمة لن تتم، كما خفضت توقعاتها للعام بأكمله قبل خفض الضرائب والفائدة.

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المصدر: رويترز
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