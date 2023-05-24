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الاقتصادي

مسؤولة: أميركا تحتاج للمزيد من الاستثمار في تكنولوجيا سلامة الطيران

جانب من أحد المطارات بالولايات المتحدة
24 مايو 2023 18:53

قالت جنيفر هومندي رئيسة المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل إن الولايات المتحدة بحاجة إلى المزيد من الاستثمار في حلول تكنولوجيا سلامة الطيران بعد سلسلة من الأحداث التي أوشكت على التسبب في كوارث على مدارج هذا العام. ويحقق المجلس في ست وقائع شهدتها مدارج منذ يناير أوشك بعضها أن يتحول لحوادث كارثية بسبب تواجد غير مناسب على المدرج. ويجري حاليا استخدام أنظمة تكنولوجيا تساعد في رصد الطائرات والمركبات الأرضية في المطارات في 43 مطاراً أميركياً. وقالت هومندي للصحفيين إن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى تطوير كما تحتاج جميع المطارات التجارية الأخرى لمزيد من التقنيات. وأدلت هومندي بالتعليقات خلال اجتماع استمر خمس ساعات مع ممثلين للقطاع والنقابات والحكومة وأكاديميين تناول طرق معالجة تواجد مركبات أو طائرات أو أفراد في غير الأماكن أو الأوقات المخصصة لها في المناطق المحمية من المدارج أثناء هبوط أو إقلاع الطائرات. وقالت هومندي «علينا التأكد من إمكانية تمويل كل هذه التحسينات في مجال السلامة» مضيفة أن الاختيار المناسب للطيارين موظفي مراقبة الحركة الجوية عامل مهم أيضاً.

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المصدر: رويترز
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