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أسعار النفط ترتفع وسط تراجع المخزونات الأميركية

خزانات للنفط في الولايات المتحدة
24 مايو 2023 18:45

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط والوقود الأميركية، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك بلس بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً أو 1.2 بالمئة إلى 77.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 08.37 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتاً أو 1.3 بالمئة إلى 73.89 دولار للبرميل. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، «متألمين» ودعاهم إلى «الحذر». واعتبر بعض المستثمرين هذا إشارة على أنه من الممكن أن يبحث تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا المزيد من تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع مقرر في الرابع من يونيو حزيران. وقال كريج إرلام المحلل لدى أواندا «أسعار النفط ترتفع... مدفوعة من التحذير السعودي الأخير للبائعين على المكشوف». كما جاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعا ببيانات أظهرت انخفاضاً حاداً في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية. ونقلت مصادر من السوق عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو أيار، وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل. وإذا تأكد هذا في بيانات تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء، فإن ذلك سيعني أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي إلى أدنى مستوياتها في هذه الفترة من العام منذ 2014.

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المصدر: رويترز
عبدالعزيز بن سلمان
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