مديرة صندوق النقد: أميركا لن تتخلف عن سداد الديون

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء إنها واثقة في أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد الديون. وقالت جورجيفا خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته بلومبرج "يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد... ولكنها تتوصل للحل في اللحظة الأخيرة، ولدي ثقة في أننا سنرى ذلك مجدداً". وأضافت أنها تأمل في أن تغلب الحكمة.إلى ذلك، قالت كريستالينا جورجيفا إنها لا تتوقع أن يحدث تحول سريع في احتياطيات الدولار الأميركي. وردا على سؤال يتعلق بالتحول عن استخدام الدولار في العالم، قالت جورجيفا «لا نتوقع تحولاً سريعاً في الاحتياطيات لأن سبب استخدام الدولار كعملة احتياطي هو قوة الاقتصاد الأميركي وعمق أسواق رأس ماله». وأضافت خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرج «لم يحن وقت وداع دولاراتكم».