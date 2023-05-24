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الاقتصادي

«أدنوك للحفر» تُوقع اتفاقية لشراء 6 حفارات برية

منصة تابعة لـ«أدنوك للحفر»
24 مايو 2023 18:40

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» عن توقيع اتفاقية لشراء ست حفارات برية جديدة تعمل بالطاقة الهجينة بقيمة 275.42 مليون درهم.وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "يأتي شراء هذه الحفارات الجديدة تماشياً مع برنامج الشركة الطموح لتوسعة أسطولها لضمان تحقيق خططها للنمو ودعم التزامها بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري".
وأضاف: "تمثل الحفارات 16 التي تعمل بالطاقة الهجينة التي اتفقت "أدنوك للحفر" على بنائها منذ بداية هذا العام عنصراً محورياً في استراتيجية الشركة للحد من الانبعاثات والتزامها بدعم جهود "أدنوك" لتحقيق هدفها بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030، ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ".
وتعتمد الحفارات الجديدة على بطاريات عالية السعة ومحركات مُؤَتمَتَة بالإضافة إلى مولدات الدِّيزل التقليدية. ويقوم نظام تكنولوجيا الطاقة الهجينة بتخزين الكهرباء في البطاريات لاستخدامها عندما تكون هناك حاجة إلى توليد طاقة مستمرة أو لتوفير طاقة إضافية بصورة فورية عند زيادة الطلب، مما يساهم في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري المترتبة عن كل منصة حفر بِنسبة تصل إلى 15% .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أدنوك للحفر
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