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1.5 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية

سوق دبي المالي
24 مايو 2023 17:55

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم المالية، والصناعة، والبنوك، والعقار.وتوزعت السيولة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و461.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 456.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22 ألف صفقة. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.316 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.698 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و617.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9310.56 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9457.22 نقطة، وأقفل مؤشر سوق دبي العام عند 3530.15 نقطة.

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المصدر: وام
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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