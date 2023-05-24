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صندوق خليفة يطلق بوابة «حق الامتياز في الإمارات»

علياء المزروعي
24 مايو 2023 17:53

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع بوابته الإلكترونية الجديدة «حق الامتياز في الإمارات العربية المتحدة» (Franchise UAE)، بالشراكة مع شركة «فرانكورب الشرق الأوسط» الرائدة في مجال تطوير الامتياز.

وتوفر البوابة مجموعة من خدمات الدعم القيِّمة لرواد أعمال الامتياز في إمارة أبوظبي. وتٌعَد البوابة محطة متكاملة تجمع كل الخدمات المتعلقة بحق الامتياز، والمصمَّمة خصيصاً لتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع والانتشار عن طريق منح (بيع) أو الحصول على (شراء) حق الامتياز، وتسهيل الإجراءات المتعلقة به وإتاحتها.

وصُممت بوابة «حق الامتياز في الإمارات العربية المتحدة» خصيصاً لتلبية احتياجات المشاريع المحلية القائمة والناشئة ورواد العمال الذين يتطلعون إلى الاستثمار بمفهوم أو علامة تجارية قائمة ومتواجدة في السوق. وتتضمن البوابة قناتين رئيسيتين: الأولى مخصصة لدعم المشاريع في عمليات شراء وبيع حق الامتياز، والقناة الثانية مقسمة إلى مرحلتين: تتألف المرحلة الأولى من: دراسة إمكانية الحصول على الامتياز، استطلاع واختبار قابلية منح الامتياز، وتقرير تدقيق الامتياز، أما المرحلة الثانية فتتألف من برنامج تطوير الامتياز، وهو عبارة عن خدمة شاملة تمكّن المشاريع من إطلاق حملة تسويق ومبيعات، وتطوير برنامج امتياز متكامل، بالإضافة إلى خدمات التوظيف والتدريب وصيانة مشاريع الامتياز.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يعد إطلاق بوابة»حق الامتياز في الإمارات العربية المتحدة«خطوة مهمة في سبيل تنمية وتطوير قطاع حقوق الامتياز في إمارة أبوظبي، حيث ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز الامتيازات الصادرة والواردة في الدولة، وتوفر الدعم الذي تحتاجه المشاريع الراغبة بالتوسع عن طريق حق الامتياز».

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وأضافت: «يسعدنا التعاون مع شركة فرانكورب في هذا المشروع، ونحن على ثقة أن بوابة»حق الامتياز في الإمارات العربية المتحدة«ستشكل مصدراً قيماً من شأنه تعزيز مشاريع الامتياز في أبوظبي».

وتعتبر شركة فرانكورب الشريكة في مشروع «حق الامتياز في الإمارات العربية المتحدة» شركة رائدة متخصصة في مجال استشارات الامتياز، تحظى بخبرة واسعة تمتد إلى أكثر من40 عاماً. ويحتوي برنامج تطوير الامتياز على ثلاث نسخ هي: برنامج التطوير الجزئي، برنامج التطوير الأساسي، وبرنامج التطوير الكامل الذي يوفر نطاقاً واسعاً من الخدمات من ضمنها التخطيط الاستراتيجي، بنية البرنامج، التوثيق القانوني للامتياز، خدمات تشغيل الامتياز، وخدمات تسويق الامتياز.

وتعد بوابة «حق الامتياز في الإمارات العربية المتحدة» امتداداً لجهود صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي. وتتطلع البوابة إلى أن تصبح الوجهة الأساسية التي يلجأ إليها رواد الأعمال الراغبين في في توسيع مشاريعهم وعملياتهم من خلال حق الامتياز التجاري.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
علياء المزروعي
قطاع الامتياز “الفرانشايز
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