عمر العلماء: الإمارات تعزز ريادتها مركزاً محورياً للاقتصاد الرقمي

دبي (الاتحاد) - أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بترسيخ نهج استباقي ومرن يعزز ريادة الدولة مركزاً محورياً للاقتصاد الرقمي، ومنصة لتطوير الأنظمة القائمة على الابتكار.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد افتراضياً، تم خلاله استعراض عمل اللجان ضمن الجهود الوطنية لتعزيز ريادة الدولة مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل، بحضور أعضاء المجلس عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسامح عبدالله القبيسي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب تعزيز وتكثيف العمل ضمن رؤية شاملة تغطي كافة المجالات وعوامل النجاح والفرص لتعزيز الاقتصاد الرقمي والارتقاء به إلى أفضل المستويات، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية القوية وحلول التعاملات الرقمية (البلوك تشين)، والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الرؤية يسهم في تهيئة وتشكيل نظام متكامل ومترابط يضمن النمو المتسارع لقطاع الاقتصاد الرقمي.



ضرائب الاقتصاد الرقمي

واستعرض المجلس مستجدات عمل فريق إحصائيات ضرائب الاقتصاد الرقمي برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والذي يضم في عضويته دائرة التنمية الاقتصادية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويهدف إلى توسيع نطاق تبني التقنيات الرقمية وربط المعاملات الإلكترونية وجمع بيانات الاقتصاد الرقمي التي ستمكن أنظمة قائمة على البيانات.

كما ناقشت لجنة التجارة الإلكترونية برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، مستجدات توفير الفرص للشركات الناشئة والعمل على جذب الشركات العالمية لدولة الإمارات من خلال العمل على مشروع قانون التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وإشراك الجهات المختصة مثل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، للعمل على جعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، والارتقاء بقوانين منافسة واستباقية تطور مجال التجارة الإلكترونية في الدولة.



التجارة الإلكترونية

كما استعرضت لجنة التجارة الإلكترونية الوضع الراهن عالمياً في هذا المجال، وارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية عالمياً من 4.28 تريليون دولار عام 2020، إلى 5.4 تريليون دولار العام الماضي، وأكدت أهمية الاستفادة من قصص النجاح في هذا المجال، وتعزيز ممكنات النمو في التجارة الإلكترونية التي تشمل تطور أنظمة الدفع الرقمية، وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية ورقمنة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال التجارة الإلكترونية.



البنية التحتية والتعاملات

وناقشت لجنة البنية التحتية والتعاملات برئاسة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مستجدات تفعيل ودعم تبني التقنيات الناشئة في الدولة في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على بناء السياسات الداعمة لترخيص الشركات والأجهزة وإدخال تقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والاتصال الصوتي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وChatGPT في المبادرات المختلفة، وفي تعزيز نظام المحفظة الرقمية وزيادة شمولية الهوية الرقمية لمختلف شرائح المجتمع.



التقنيات المالية

واستعرضت لجنة التقنيات المالية برئاسة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، مبادرات اللجنة والتي شملت آليات «اعرف عميلك» الإلكترونية، وتراخيص خدمات التقنيات المالية، ومنصة المدفوعات الفورية ((IPP، ومنظومة البطاقات المحلية، والعملة الرقمية للمصرف المركزي.