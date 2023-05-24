الخميس 25 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

2024 رخصة زيادة في «مبدعة» خلال الربع الأول

مشاركات في برنامج «مبدعة»
24 مايو 2023 17:42

ريم البريكي (أبوظبي) استقطب برنامج «مبدعة» التابع لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، نحو 2024 رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة 30% عن عدد الرخص في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب فاطمة هلال البلوشي مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي. وأشارت البلوشي إلى أن برنامج «مبدعة» يضم نحو 44 نشاطاً مختلفاً في جميع القطاعات التجارية المصرح بالعمل بها من المنزل مثل الطبخ، تصميم الأزياء، أعمال الديكور، صناعة العطور، تصميم المجوهرات، مراكز تجميل، تصميم جرافيك وغيرها من الأنشطة المختلفة. وأفادت البلوشي بأن مجلس سيدات أعمال أبوظبي يطمح الى توجيهه ربات المنازل من خلال رخصة «مبدعة» إلى الوصول لريادة الأعمال وتحقيق النجاح في إنشاء مشروع يعود عليها بالمنفعة وينمي من حركة الاقتصاد في الدولة. وساهم البرنامج في دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة، بالإضافة إلى توفير آليات عمل تعزز من فرص النجاح لدى المواطنات مثل التدريب والتسويق والمساندة الفنية، كما قام بتفعيل مساهمة المواطنات في أنشطة القطاع الاقتصادي ومجالات الأعمال والتجارة، من خلال إتاحة الفرصة لهن لممارسة العمل التجاري بالشكل الصحيح.

أخبار ذات صلة
«مبدعة» يفتح آفاقاً استثمارية أمام المشاريع النسائية المنزلية
«سيدات أعمال أبوظبي» يوقع مذكرة تفاهم لدعم رائدات الأعمال
فاطمة البلوشي
مجلس سيدات أعمال أبوظبي
برنامج مبدعة
آخر الأخبار
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
عربي ودولي
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
اليوم 12:54
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
الرياضي
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
اليوم 12:30
يكافح أكثر من 100 من رجال الإطفاء حريقاً في مبنى من سبعة طوابق في وسط سيدني
عربي ودولي
حريق هائل يلتهم مبنى وسط سيدني
اليوم 12:15
اتحاد الكرة يشارك في عمومية «الخليج العربي»
الرياضي
اتحاد الكرة يشارك في عمومية «الخليج العربي»
اليوم 12:02
«الفرسان» و«الملك» يبحثان عن «ثنائية الرجال» في السلة
«الفرسان» و«الملك» يبحثان عن «ثنائية الرجال» في السلة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©