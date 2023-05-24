2024 رخصة زيادة في «مبدعة» خلال الربع الأول

ريم البريكي (أبوظبي) استقطب برنامج «مبدعة» التابع لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، نحو 2024 رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة 30% عن عدد الرخص في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب فاطمة هلال البلوشي مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي. وأشارت البلوشي إلى أن برنامج «مبدعة» يضم نحو 44 نشاطاً مختلفاً في جميع القطاعات التجارية المصرح بالعمل بها من المنزل مثل الطبخ، تصميم الأزياء، أعمال الديكور، صناعة العطور، تصميم المجوهرات، مراكز تجميل، تصميم جرافيك وغيرها من الأنشطة المختلفة. وأفادت البلوشي بأن مجلس سيدات أعمال أبوظبي يطمح الى توجيهه ربات المنازل من خلال رخصة «مبدعة» إلى الوصول لريادة الأعمال وتحقيق النجاح في إنشاء مشروع يعود عليها بالمنفعة وينمي من حركة الاقتصاد في الدولة. وساهم البرنامج في دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة، بالإضافة إلى توفير آليات عمل تعزز من فرص النجاح لدى المواطنات مثل التدريب والتسويق والمساندة الفنية، كما قام بتفعيل مساهمة المواطنات في أنشطة القطاع الاقتصادي ومجالات الأعمال والتجارة، من خلال إتاحة الفرصة لهن لممارسة العمل التجاري بالشكل الصحيح.