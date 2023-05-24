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الاقتصادي

«الاقتصاد» تستدعي 1215 سيارة خلال مايو

وزارة الاقتصاد
24 مايو 2023 17:39

رشا طبيلة (أبوظبي) كشفت وزارة الاقتصاد عن استدعاء 1215 مركبة من طرازات «فورد تيريتوري» وطراز «جيب قراند شيروكي -إل»، وذلك خلال مايو الجاري وذلك لأسباب متعلقة بالسلامة. وتفصيلا، استدعت الوزارة 1162 مركبة من طراز «جيب قراند شيروكي -قراند شيروكي إل» موديل 2023 - 2021، وهي من بلد المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع شركة العلامات التجارية. وأشارت الوزارة إلى أن سبب الاستدعاء هو أن نظام إي-كول يعمل بشكل غير صحيح بسبب العديد من العوامل بما في ذلك أجهزة المركبة، والبرامج، والعمليات الفائتة، والمشكلات المتعلقة بالاتصالات، والتي قد تتسبب في عدم امتثال السيارة للوائح في المتطلبات الفنية لمكالمات الطوارئ، وإذا كان معطلاً وكانت السيارة في حادث eCall نظام أو كان أحد ركاب السيارة يعاني من حالة طبية طارئة، فقد يزداد خطر الإصابة أو شدة الإصابة لمن يحتاجون إلى مساعدة طبية، والإجراء يتمثل في التحقق من وجود مكبر صوت وتثبيته إذا لم يكن موجوداً مع تحديث برنامج وحدة وكل ذلك مجاناً.واستدعت الوزارة بالتعاون مع «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» 53 مركبة من طراز «فورد تيريتوري» ذات المنشأ الصيني ومن موديل 2023 لفحص جودة لحامات دعامة عمود التوجيه وإصلاحها. وحول سبب الاستدعاء، أشارت الوزارة إلى أنه قد تنفصل دعامة عمود التوجيه عن قاعدتها الأساسية نتيجة وصلة ملحومة بشكل غير صحيح، وعندما تبدأ دعامة عمود التوجيه في التفكك، يمكن أن يصدر عنها صوت ضجيج وتنفصل عن قاعدتها ليفقد السائق بذلك القدرة على توجيه السيارة، الأمر يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. ودعت الوزارة العميل أن يقوم التواصل مع الوكالة وحجز موعد لفحص جودة لحامات دعامة عمود التوجيه وإصلاحها مجاناً، وسيتم فحص جودة لحامات دعامة عمود التوجيه وإصلاحها بأسرع وقت ممكن وبشكل مجاني.

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