665 مليار درهم مساهمة الحوسبة السحابية في اقتصاد الإمارات

دبي (الاتحاد) تصل مساهمة الحوسبة السحابية في اقتصاد الإمارات إلى 181 مليار دولار (665 مليار درهم) كقيمة اقتصادية إضافية؛ نتيجة تسريع تبني حلول وتقنيات السحابة العامة على مدار العقد المقبل (2023-2033)، أي ما يمثل نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للدولة، حسب تقرير لشركة أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة أمازون.

وتوفر الدراسة، التي أجرتها شركة «تيليكوم أدفايزوري سيرفيسز» وأشرف عليها راؤول كاتز، مدير أبحاث إستراتيجيات الأعمال في معهد كولومبيا للمعلومات عن بُعد (كلية كولومبيا للأعمال)، طريقة متطورة للاقتصاد القياسي وحساب مكاسب الإنتاجية الإجمالية التي تحققها الاقتصادات التي تعتمد تقنيات وخدمات الحوسبة السحابية. وتوسّع الدراسة الجديدة نطاق البحث الاقتصادي السابق الذي يركز على الإنتاجية على مستوى الشركة، من خلال تحديد مدى اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية كمحرك للإنتاجية الوطنية والنمو الاقتصادي.

ووفق التقرير، أسهم تسارع اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية خلال العام 2021 في إحداث تأثيرات إيجابية ملحوظة في اقتصاد دولة الإمارات، إذ بلغت مساهمة الحوسبة السحابية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 2.26%، وخلقت قيمة اقتصادية بلغت 9.5 مليار دولار، وهو ما يمثل المساهمة الأكبر للسحابة العامة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم تأثير «الإنتاجية» هذا، بالإضافة إلى تأثير عمليات التشييد والإنشاءات لبناء وتشغيل البنى التحتية السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة - كما هو الحال مع منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الإمارات، بإضافة نحو 11.2 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2036 ودعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول في المنطقة التي تشهد النمو الاقتصادي الأكبر من حيث التأثيرات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، نتيجة تبني تقنيات الحوسبة السحابية.

ووجد التقرير أن زيادة بنسبة 1% في تبني تقنيات الحوسبة السحابية من جانب المؤسسات والشركات في دولة الإمارات ستؤدي إلى متوسط نمو في الناتج المجلي الإجمالي بنسبة 0.21% (854.7 مليون دولار)، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو الأعلى في المنطقة. ويمكن أن يُعزى أكثر من 91% من هذا التأثير إلى مكاسب الإنتاجية الوطنية أو ما يسمى «بالآثار غير المباشرة» على الاقتصاد، بينما كانت نسبة الـ 9% المتبقية مدفوعة بالإنفاق على خدمات وتقنيات السحابة من جانب كل من المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات. وكمحفز اقتصادي، تُعد تقنيات الحوسبة السحابية أكثر فاعلية بنسبة 17% مقارنة بخدمات النطاق العريض المتنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.