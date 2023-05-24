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الاقتصادي

«جمارك أبوظبي» تستشرف المستقبل وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»

مشاركون في الفعالية
24 مايو 2023 17:24

نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ملتقى «معاً نرتقي»، لاستشراف مستقبل العمل الجمركي ومناقشة الرؤى المستقبلية لحكومة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» واستراتيجية استشراف المستقبل والابتكار لتعزيز ثقافة التميز لبيئة عمل مستقبلية، وبناء قوة عاملة واثقة وكوادر بشرية مؤهلة ومسلحة بالتكنولوجيا المتطورة. شارك في الملتقى الذي تم تنظيمه في (Pixoul Gaming) المكان المهيأ بتقنيات المستقبل المتطورة والمعتمدة على استخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسعادة مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية، وفهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وجمع من الموظفين من مختلف القطاعات الجمركية. وأشار راشد لاحج المنصوري خلال كلمته في الملتقى إلى أن استشراف المستقبل، والتخطيط الجيد له، يمثلان إحدى السمات المميزة لتجربة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما أنه يشكل رافداً رئيساً لتنفيذ رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، حيث تكمن أهمية استشراف المستقبل إلى الاستشراف الباكر للفرص والتحديات بالقطاعات الحيوية كافة، وهذا ما نسعى إليه في جمارك أبوظبي، وذلك عبر ترسيخ التخطيط للمستقبل والاستثمار فيه وجعله نهج ثابت في منظومة العمل لدينا، لا سيما أننا نملك مقومات النمو والتطور والتقدُّم، وهذا ما أثبتته رحلة التحول الاستراتيجي ونتائجها التي انعكست على مكانة جمارك أبوظبي بصفتها هيئة جمركية رائدة عالمياً باعتراف منظمة الجمارك العالمية التي قدمتنا إلى العالم كنموذج يحتذى به في إدارة رأس المال البشري وأتمتة العمليات والخدمات. وأضاف أن خلق بيئة مستقبلية للموظفين يُعد ركيزة أساسية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، نظراً لما تشهده خدماتنا وعملياتنا من تطوير مستمر انسجاماً مع استراتيجية استشراف المستقبل والابتكار لحكومة أبوظبي بما يخدم رؤيتنا بتقديم خدمات مميزة ومبتكرة تعزز من مكانتنا الريادية على المستوى العالمي، إذ تمتلك جمارك أبوظبي إمكانيات مميزة تمكنها من الابتكار والإبداع باستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، لخلق تجربة فريدة للعاملين والمتعاملين، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الجمركي ويضمن أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
استراتيجية "نحن الإمارات 2031"
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جمارك أبوظبي
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