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«ويز إير أبوظبي» توفر وجهات للسفر خلال موسم الصيف

طائرة تابعة لـ«ويز إير أبوظبي»
24 مايو 2023 17:21

كشفت شركة ويز إير أبوظبي، عن الوجهات المفضلة التي توفرها للمسافرين من دولة الإمارات أو القادمين من وسط وشرق أوروبا، عبر شبكة ويز إير خلال موسم الصيف 2023، حيث توفر لهم فرصة اختبار تجارب فريدة واستكشاف وجهات مميزة. وتتوقع الشركة ارتفاع الطلب بشكل كبير على رحلاتها خلال هذا الموسم، حيث تسعى الشركة إلى منح محبي السفر فرصة اكتشاف تجارب سفر فريدة بتكلفة معقولة. وتتوفر التذاكر إلى مختلف وجهات شبكة ويز إير المتنامية بأسعار تبدأ من 129 درهماً. وتضم شبكة ويز إير أبوظبي مجموعة من الوجهات المميزة لقضاء العطلة خلال موسم الصيف، بما في ذلك جزر المالديف ولارنكا وصلالة وسانتوريني وأنطاليا، حيث من المتوقع أيضاً أن تشهد الشركة عدداً كبيراً من الحجوزات إلى المدينة المنورة خلال موسم الحج القادم. وقال يوهان إيدهاجن، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «تلتزم ويز إير أبوظبي بنهجها في توفير رحلات طيران منخفضة التكلفة لتمكين المسافرين من الاستمتاع بفرص سفر لاكتشاف الكثير من الوجهات والتجارب المميزة. وتسعى الشركة إلى توفير مزيجاً يجمع العديد من الوجهات في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. ونؤكد على جميع المسافرين بأهمية تأمين حجوزاتهم مبكراً للحصول على تذاكر منخفضة التكلفة خلال موسم الصيف. ونتطلع للترحيب بهم على متن خطوطنا الجوية قريباً».

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