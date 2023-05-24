القرية العالمية تفتح باب التسجيل للمشاركة في موسمها الـ 28

دبي (الاتحاد) - فتحت القرية العالمية، باب التسجيل الإلكتروني أمام التجار وروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة للمشاركة في الموسم الـ 28 وتدعوهم للانضمام إلى عالمها، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها. وقال علي الهاشمي، مدير إدارة الشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية:«توفر القرية العالمية فرصاً فريدة من نوعها لرواد الأعمال والشركات العالمية الكبرى لتطوير الأفكار التجارية إلى نماذج عمل ناجحة على المدى الطويل، فما تتمتع به القرية العالمية اليوم من مكانة راسخة، تجعلها محفزاً اقتصادياً للمنطقة ككل، إلى جانب أنها أضحت منصةً لانطلاق الابتكارات والأفكار الخلاقة، خاصة ما يتعلق بتصاميم وإدارة أجنحة الدول، والمفاهيم المبتكرة في أكشاك المأكولات الشعبية وعربات الطعام والمطاعم المتخصصة والمقاهي ومتاجر التجزئة ومزودي الخدمات، والتي تعزز جميعها من تجربة الزوار وتطوّر الوجهات الترفيهية التي تضمها القرية العالمية. إن هويتنا تمثل جزءاً من استراتيجية دبي الهادفة إلى جلب الأفكار الجديدة والمفاهيم المبتكرة وتبنيها، إلى جانب أننا نعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات والعمليات الخاصة بالتسجيل لأصحاب الأعمال الجديدة أو القائمة، بما يمكّنهم من توسيع حضورهم وزيادة عائداتهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية».