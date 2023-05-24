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"أبوظبي لبناء السفن" تكشف عن طراد بطول 92 متراً

"أبوظبي لبناء السفن" تكشف عن طراد بطول 92 متراً
24 مايو 2023 13:48

أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة ايدج والرائدة في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وإعادة تجهيز وتحويل السفن البحرية والتجارية، اليوم عن إطلاق طراد سريع بطول 92 متراً صممته الشركة في دولة الإمارات.

وأعلنت الشركة، ومقرها أبوظبي، عن ذلك خلال معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء - ليما 2023، والمقام في ماليزيا حتى يوم 27 مايو الجاري.

ويتميز القارب الديناميكي متعدد المجالات، المصمم والمبني والمجهز لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام الساحلية، بمهبط وحظيرة للطائرات المروحية، وبالقدرة على قيادة عمليات الطائرات المسيّرة، ومزوّد أيضاً بزورقين قابلين للنفخ ببدن صلب، وبمختلف الأنظمة القتالية وأنظمة الحرب الإلكترونية، وبمجموعة واسعة من الإجراءات المضادة.

ويمتلك مختلف ميزات التخفّي والحماية الباليستية، ليوفر بذلك قدرات الرصد والحماية المتقدمة عبر مجالات الحرب الجوية والبحرية والإلكترونية في ساحات المعارك القريبة من الشاطئ.

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وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "يمثّل تقديم الطراد الذي يبلغ طوله 92 متراً بمناسبة انطلاق معرض ليما إنجازاً مهماً بالنسبة لنا، إذ نعيد التأكيد على التزامنا بأسواق منطقة جنوب شرق آسيا وتنويع محفظة منتجاتنا للتعامل مع تحديات القوات البحرية وخفر السواحل عبر كل أنحاء العالم وتلبية متطلباتهم. تُظهر الشركة تقدماً نوعياً في تصميم وبناء وتصدير السفن عالمية المستوى بالتعاون معشركائها الاستراتيجيين. ومن خلال هذه المشاركة، نتطلّع بدورنا إلى عرض قدرات الشركة والتفاعل مع العملاء المحتملين خلال معرض ليما".

ويحقق الطراد، المزود بمحركات الديزل والديزل (CODAD) ، سرعة قصوى تبلغ 28 عقدة وبمسافة قصوى تزيد عن 4,500 ميل بحري على سرعة الإبحار.

ويُمكن للمشاركين والزائرين في معرض ليما 2023 زيارة جناح ايدج (A07) داخل مركز ماشوري الدولي للمعارض في جزيرة لانكاوي الماليزية.

المصدر: وام
شركة أبوظبي لبناء السفن
السفن
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