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الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين

الدولار
24 مايو 2023 08:19

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء، وسط إقبال المستثمرين على العملة التي تمثل ملاذاً آمناً في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة.

وتحذر وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية قد لا يكون لديها ما يكفي من مال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.

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إعلان تقدم في مفاوضات سقف الدين في أميركا

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة إلى 103.51 في ساعات التداول المبكرة في آسيا، وهو مستوى يقل قليلا عن ذروة شهرين التي لامسها المؤشر خلال الليل عند 103.65. وارتفع المؤشر بنحو اثنين بالمئة في مايو.

واستقر الين عند 138.58 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 138.91 خلال الليل، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.11 بالمئة إلى 1.2424 دولار.
كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6610 دولار.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
سقف الدين الأميركي
الدولار الأميركي
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