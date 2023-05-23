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55.4 مليون درهم قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الماليزيين في أسواق الإمارات

55.4 مليون درهم قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الماليزيين في أسواق الإمارات
24 مايو 2023 01:14

أبوظبي (وام)

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عزز المستثمرون الماليزيون استثماراتهم في أسواق المال المحلية في ظل العلاقات المتنامية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي امتدت لتشمل مختلف النواحي والمجالات، بما فيها القطاع المالي وأسواق الأسهم.
ووفقاً لبيانات سوقي دبي وأبوظبي، وصلت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الماليزيين في أسواق الإمارات لنحو 55 مليوناً و413 ألفاً و508 دراهم حتى منتصف مايو الجاري.
ووصلت قيم تداولات المستثمرين الماليزيين/ بيعاً وشراءً/ في الأسواق المحلية لنحو 51 مليوناً و37 ألفاً و794 درهماً خلال الفترة من 2018 وحتى منتصف مايو الجاري.
وزاد عدد المستثمرين الماليزيين في الأسواق المحلية لنحو 534 مستثمراً، موزعين بواقع 17 مؤسسة ماليزية و517 مستثمراً من الأفراد.
وناهزت قيم تداولات المستثمرين الماليزيين/بيعاً وشراءً/ في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 31 مليوناً و615 ألفاً و74 درهماً، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى منتصف مايو الجاري. وتوزعت قيم تداولات المستثمرين الماليزيين/بيعاً وشراءً/ في سوق أبوظبي بواقع 874.1 ألف درهم في 2018، و1.32 مليون درهم في 2019، و2.29 مليون درهم في 2020، و2.6 مليون درهم في 2021، و19.1 مليون درهم في 2022، و5.44 مليون درهم في 2023.
ووصلت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها المستثمرون الماليزيون في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 37 مليوناً و798 ألفاً و648 درهماً حتى منتصف مايو الماضي، موزعة على عدد 306 مستثمرين، منهم 9 مؤسسات و297 مستثمراً من الأفراد.
وفي سوق دبي المالي، وصلت قيم تداولات المستثمرين الماليزيين/بيعاً وشراءً/ لنحو 19 مليوناً و422 ألفاً و719 درهماً خلال الفترة من 2018 وحتى منتصف مايو الجاري.
ووصلت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها المستثمرون الماليزيون في سوق دبي المالي لنحو 17 مليوناً و614 ألفاً و860 درهماً حتى منتصف مايو الجاري، موزعة على عدد 228 مستثمراً، منهم 8 مؤسسات و220 مستثمراً من الأفراد، بينما بلغ عدد الحسابات المملوكة لمستثمرين ماليزيين في سوق دبي المالي لنحو 323 حساباً.

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