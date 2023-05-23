جمال الجروان: الإمارات من أهم الدول المستثمرة في ماليزيا

أبوظبي (وام)

قال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إن الإمارات واحدة من أهم الدول العربية المستثمرة في ماليزيا، حيث تمتلك العديد من الشركات الإماراتية حصصاً في المشاريع الاستثمارية المختلفة في هذا البلد.

وأضاف الجروان، أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يحرص على استكشاف آفاق وفرص الشراكة الواعدة في مجالات الاستثمار، لمجتمعي الأعمال في أسواق البلدين، مشيراً إلى أن حركة التدفقات السياحية بين البلدين شهدت نمواً مطرداً في الجانب الإماراتي، إذ تسيّر الناقلات الوطنية 20 رحلة إلى ماليزيا أسبوعياً، فضلاً عن إبرام الجانبين العديد من الاتفاقيات المشتركة مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي الإماراتي الماليزي يعكس عمق العلاقات بين البلدين في ضوء الأسس الراسخة التي تنطلق منها دولة الإمارات في علاقاتها مع دول العالم، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معرباً عن تطلّع المجلس إلى مزيد من فرص التعاون والتنمية المستدامة بين البلدين.

وحول القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية بين الإمارات وماليزيا، قال الجروان، إن ماليزيا احتفظت بالمركز الأول عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022 للعام التاسع على التوالي من بين 81 دولة وفقاً لتقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022»، في حين ينظر الجانب الماليزي إلى دولة الإمارات على أنها الشريك الأهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، كونها المركز المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع ماليزيا التي تعدّ واحدة من الدول ذات الثقل الاقتصادي الرئيسي في منطقة جنوب شرق آسيا، وخصوصاً في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والصناعة والرعاية الصحية.

وقال الجروان: «إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا تشهد تطوراً مستمراً بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، وهو ما تعكسه العديد من المؤشرات الإيجابية للتعاون المشترك على الصعد كافة»، متوقّعاً أن يتقاسم البلدان تجاربهما التنموية الجديرة بالاهتمام والدراسة، في ظل ما حققه اقتصاد كل منهما من إنجازات كبيرة ونهضة تنموية يعززها انفتاح اقتصادي حر ومتنوع.

وأشار الجروان إلى أن قائمة الشركات الإماراتية التي تستثمر في ماليزيا تشمل «مبادلة للبترول» و«بنك أبوظبي الأول» و«مجموعة عيسى صالح القرق» و«هوت باك الدولية» و«مجموعة اللولو العالمية»، وغيرها من الشركات الرائدة التي تستثمر في مجالات النفط والغاز الأمن الغذائي والزراعة والمنتجات الحلال والسياحة وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية الإسلامية.

ولفت إلى أن البلدين يعتبران مثالاً فريداً في قيم التسامح والتعايش السلمي التي تمثل إحدى القيم المهمة التي يتشاركانها.