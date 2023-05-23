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160 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا

160 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا
24 مايو 2023 01:15

أبوظبي (وام)

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بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وماليزيا خلال 10 سنوات، 160.2 مليار درهم، حازت الواردات نسبة 76% من إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين بقيمة بلغت 121.6 مليار درهم، والصادرات بنسبة 16.5% بما قيمته 26.5 مليار درهم، فيما حازت إعادة التصدير نسبة 7.5% بقيمة بلغت 12 مليار درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وماليزيا خلال الفترة من 2013-2022 الصادر عن «التنافسية والإحصاء»، نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 6% إلى 16.98 مليار درهم بنهاية 2022، مقابل 16.06 مليار درهم بنهاية 2021، وبنسبة نمو 32% مقابل 12.917 مليار درهم في عام 2020. وخلال السنوات العشر الماضية، سجل عام 2013 أعلى قيمة تبادل تجاري غير نفطي خلال عقد من الزمان بلغ 21.08 مليار درهم. وأظهرت البينات أن بند حلي ومجوهرات من معادن ثمينة تصدرت قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من ماليزيا خلال 2022 وذلك بقيمة 2.35 مليار درهم، فيما جاء بند ذهب بأشكال خام أو نصف مشغولة في صدارة قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها من الدولة إلى ماليزيا خلال عام 2022 مسجلاً ما قيمته 1.6 مليار درهم.

الإمارات وماليزيا
الإمارات
ماليزيا
التجارة الخارجية
التجارة الخارجية غير النفطية
التجارة غير النفطية
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